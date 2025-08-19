Beşiktaş'a veda etmişti! Çok sürmedi, Süper Lig'e döndü: İşte yeni takımı...

Standard Liege'den Temmuz 2022'de 3 milyon 350 bin bonservis karşılığında geldiği Beşiktaş'tan Ağustos 2024'te Suudi Arabistan Pro Leauge ekiplerinden Al Kholood'a kiralanan Jackson Muleka, Süper Lig'e döndü. 25 yaşındaki Demokratik Kongolu oyuncunun yeni adresi Konyaspor oldu.

YILLIK 1,2 MİLYON EURO

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; 1,5 milyon euroya opsiyon maddesinin devreye girmesine rağmen Al Kholood'dan ayrılma kararı alan Jackson Muleka, Konyaspor ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Tecrübeli oyuncunun, yeşil-beyazlı kulüpten yıllık 1.2 milyon euro garanti ücret kazanacağı belirtildi.

2021-2022 sezonunun ikinci devresinde Kasımpaşa (14 maç, 12 gol) forması da giyen 25 yaşındaki santrfor, son olarak görev yaptığı Al-Kholood'da 30 maçta 7 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.