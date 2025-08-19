Beşiktaş'ın UEFA kadrosu belli oldu: 2 futbolcu listede yok

Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde Schalke 04'ten transfer ettiği Taylan Bulut, Lausanne maçları için UEFA listesine dahil edildi. İngiliz orta saha Alex-Oxlade-Chamberlain ve Kamerunlu oyuncu Jean Onana ise UEFA kadrosunda yer almadı.

Siyah-beyazlı takımın 28 kişilik UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu kadrosu şöyle:

Kaleci: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar

Savunma: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi

Orta saha: Wilfried Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Al-Musrati

Forvet: Tammy Abraham, Mustafa Hekimoğlu