Beşiktaş'ın UEFA kadrosu belli oldu: 2 futbolcu listede yok
Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda İsviçre ekibi Lausanne ile oynayacağı karşılaşmalarının kadrosunu Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'ne (UEFA) bildirdi.
Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde Schalke 04'ten transfer ettiği Taylan Bulut, Lausanne maçları için UEFA listesine dahil edildi. İngiliz orta saha Alex-Oxlade-Chamberlain ve Kamerunlu oyuncu Jean Onana ise UEFA kadrosunda yer almadı.
Siyah-beyazlı takımın 28 kişilik UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu kadrosu şöyle:
Kaleci: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar
Savunma: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi
Orta saha: Wilfried Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Al-Musrati
Forvet: Tammy Abraham, Mustafa Hekimoğlu