Özgür Özel, cuma namazı çıkışı çağrı yaptı: TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırıyoruz

Bir dizi programa katılmak üzere Sivas'a giden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Divriği Ulu Camii'de kıldığı cuma namazı sonrası basın açıklaması yaptı.

GRUP BAŞKANVEKİLLERİNİ ARAYACAK

İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulüm ile ilgili konuşan Özel, "Trump'ın kararıyla Gazze'nin boşaltılması, Filistinlilerden arındırılması, kumarhanelerin, otellerin yapılması fevkalade korkunç bir karar" dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisini olağanüstü toplanmaya çağıracaklarını ifade eden Özgür Özel, siyasi parti Grup Başkanvekillerini arayacaklarını belirtti.

"ÖYLE BİR ABLUKA VAR Kİ ÇOCUKLAR AÇLIKTAN ÖLÜYOR"

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Özel, "Bugün akşam insanlar başını yastığa koymadan önce herkes en çok duayı Filistinli çocuklar için edecek. Birleşmiş Milletler (BM) kıtlık ilan etti. Öyle bir abluka var ki Filistin'de çocuklar açlıktan ölüyorlar. Ya da yardım malzemesi için sırada bekleyen insanları tarayacak kadar gözü dönmüşlükle karşı karşıyayız. Trump'ın söylediği Netenyahu'nun uyguladığı Filistinlilerin Batı Şeria ve Gazze'den süpürülmesi meselesi var. Maalesef bu hayata geçmeye başladı.

Güneye doğru Filistinlileri süpürüyorlar. Doğu Kudüs ile Gazze arasına İsrail bir yerleşim yapıyor. Bu Gazze ile Doğu Kudüs'ün bağını koparmak ve 1967 BM kararındaki başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin coğrafi yapısını ortadan kaldırmaya yönelik verilmiş bir karardır. Trump'ın kararıyla Gazze'nin boşaltılması, Filistinlilerden arındırılması, kumarhanelerin, otellerin yapılması fevkalade korkunç bir karar" dedi.

"PAZARTESİ GÜNÜ RESMİ BAŞVURUYU ARKADAŞLARIMIZ YAPACAK"

Netanyahu'nun planını işlettiğini söyleyen Özgür Özel, "Bunun iznini de müjdesini de Trump verdi. Biz bu durumdan son derece rahatsızız ve şikâyetçiyiz. Bu cuma namazı çıkışında ilan ederiz ki Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti'nin bu duruma sessiz kalmasına razı değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye'nin en yetkili organıdır. Şu anda da tatildedir. Buradan ilan ediyoruz. Filistin'de yaşananları, Gazze'de yaşananları, soykırımı oranın süpürülerek boşaltılmasına karşı ve orada yaşanan kıtlığa karşı hareket geçmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırıyoruz.

Bunun için diğer muhalefet partilerinin de görüşlerini almak isteriz. Tüm siyasi partilerin Grup Başkanvekillerini önümüzdeki birkaç gün içinde Grup Başkanvekillerimiz arayacaklar. Muhalefet partilerini, Milliyetçi Hareket Partisini, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni de dışlamamak için arayacağız. Bu görüşmeleri birkaç gün içerisinde yapıp Pazartesi günü gerekli resmi başvuruyu Meclis Başkanlığı'na yapmayı düşünüyoruz. Meclisin oturması, bu meseleyi enine boyuna konuşması, Filistin'e nasıl sahip çıkacağına hep birlikte karar vermesi ve Meclis bu konuda mesafe almadan da kapanmamalıdır. Pazartesi günü resmi başvuruyu arkadaşlarımız yapacak" diye konuştu.