Güncelleme:
50 GB, 200 GB ve 2 TB iCloud paketi ne kadar oldu?
Apple’ın bulut depolama hizmeti iCloud+, Türkiye’deki kullanıcılar için zamlı fiyat güncellemesini paylaştı. Yüzde 60’lık zam sonrası, özellikle popüler depolama paketlerinde maliyetler dikkat çekiyor. İşte, 50 GB, 200 GB ve 2 TB iCloud+ zamlı fiyatları...

Teknoloji devi Apple, iCloud+ hizmetine Türkiye’de uyguladığı fiyat artışıyla kullanıcıların dikkatini çekti. 50 GB, 200 GB ve 2 TB’lık paketlerde yapılan zamlar, bulut depolama kullanıcılarını yeni fiyatlarla karşı karşıya bırakırken yüksek kapasiteli planlarda değişiklik yapılmadı. 50 GB, 200 GB ve 2 TB iCloud paketi ne kadar oldu?

iCLOUD PAKETLERİNE ZAM MI GELDİ?

Apple, Türkiye’deki iCloud+ abonelik ücretlerine yaklaşık yüzde 60 oranında zam yaptı. 22 Ağustos 2025’te duyurulan fiyat artışı, özellikle 50 GB, 200 GB ve 2 TB’lık depolama planlarını etkiledi. 6 TB ve 12 TB’lık üst seviye planlar aynı fiyatlarla sunulmaya devam ediyor.

2025 AĞUSTOS ZAMLI iCLOUD PAKETLERİ

22 Ağustos 2025 itibarıyla iCloud+ paketlerinin yeni fiyatları şu şekilde güncellendi:

50 GB’lık paket 24,99 TL’den 39,99 TL’ye,

200 GB’lık paket 79,99 TL’den 129,99 TL’ye

2 TB’lık paket 249,99 TL’den 399,99 TL’ye yükseldi.

6 TB (1.299,99 TL) ve 12 TB (2.499,99 TL) planlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı. 

 

