Meta'dan dikkat çeken yapay zeka kararı! İşe alımlar donduruldu

Meta'dan dikkat çeken yapay zeka kararı! İşe alımlar donduruldu

ABD merkezli teknoloji şirketi Meta, yapay zeka bölümünde aylarca süren işe alım sürecinin ardından işe alımları dondurdu.

Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın yetkililere dayandırdığı haberine göre, Meta, bu yıl OpenAI, Google DeepMind, Apple, xAI ve Anthropic gibi şirketlerden 50'den fazla araştırmacı ve mühendisi transfer etti.

Meta'dan dikkat çeken yapay zeka kararı! İşe alımlar donduruldu - 1. Resim

100 MİLYON DOLARI AŞAN TEKLİFLERDE BULUNDULAR

Şirketin Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg'in kişisel olarak devreye girdiği işe alımlar kapsamında, bazı araştırmacılara 100 milyon doları aşan tekliflerde bulunuldu.

Geçen hafta yürürlüğe giren dondurma kararı, bölüm içinde çalışanların farklı ekipler arasında geçiş yapmasını da engelliyor.

Yetkililer, ne kadar süreceği açıklanmayan kararın yalnızca Meta'nın Yapay Zeka Direktörü Alexandr Wang'ın onayıyla istisna tutulabileceğini ifade etti.

Meta'daki yeniden yapılanma kapsamında şirketin yapay zeka çalışmalarının dört ekibe ayrıldığını aktaran yetkililer, yeni işe alınanların çoğunu barındıran ve süper zeka üzerinde çalışan "TBD Lab", yapay zeka ürünlerine odaklanan ikinci ekip, altyapı üzerinde çalışan üçüncü ekip ve daha uzun vadeli projeler ile keşiflere adanmış dördüncü ekip olarak bölündüğünü kaydetti.

Meta sözcüsü ise işe alımların dondurulduğunu onaylayarak kararının "temel organizasyonel planlama" kapsamında alındığını belirtti.

 

