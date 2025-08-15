Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
iPhone 11'de NFC var mı, özellik nasıl açılır?

iPhone 11'de NFC var mı, özellik nasıl açılır?

iPhone 11'de NFC var mı, özellik nasıl açılır?
iPhone 11 kullanıcıları, cihazlarının NFC özelliğiyle neler yapabileceğini ve bu özelliği nasıl etkinleştireceğini merak ediyor. NFC özelliğinin günlük hayattaki pratik kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşıyor.

Apple’ın popüler modellerinden iPhone 11, teknolojik özellikleriyle dikkat çekmeye devam ederken kullanıcılar özellikle NFC (Yakın Alan İletişimi) özelliğinin varlığı ve nasıl kullanılacağı konusunda bilgi arıyor.

Günümüzün modern dünyasında temassız ödemelerden etiket taramaya kadar birçok alanda kullanılan NFC, iPhone 11’de güçlü bir şekilde yer alıyor.

İPHONE 11'DE NFC VAR MI?

iPhone 11’de NFC özelliği bulunuyor. Cihaz, hem temassız ödemeler hem de NFC etiket tarama gibi işlevler için kullanılabiliyor.

Apple, iPhone 11 ve 11 Pro modellerinde ikinci nesil NFC teknolojisini sunarak cihazın arka planda etiket tarama yapabilmesini mümkün kıldı.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar, bir NFC etiketini taramak için ek bir uygulama açmasına gerek kalmadan, telefonun üst kısmını etikete yaklaştırarak otomatik tarama yapabiliyor.

iPhone 11'de NFC var mı, özellik nasıl açılır? - 1. Resim

İPHONE 11 NFC ÖZELLİĞİ NASIL AÇILIR?

iPhone 11’de NFC özelliği varsayılan olarak açıktır ve kullanıcıların bu özelliği manuel olarak etkinleştirmesi gerekmez.

Arka planda etiket tarama özelliği, iOS 13 ve sonraki sürümlerde otomatik olarak çalışır. Bu nedenle, bir NFC etiketini taramak için telefonun üst kısmını etikete yaklaştırmanız yeterlidir.

iPhone 11'de NFC var mı, özellik nasıl açılır? - 2. Resim

Eğer temassız ödemeler için Apple Pay’i kullanmak istiyorsanız

Ayarlar > Cüzdan ve Apple Pay bölümünden ödeme kartlarınızı eklemeniz gerekiyor.

 

