iPhone 17 ne zaman çıkacak? Tanıtım tarihi sızdırıldı

iPhone 17 ne zaman çıkacak? Tanıtım tarihi sızdırıldı

Apple, iPhone serisi için hazırlıklarına devam ediyor. Merakla beklenen iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'ın sürpriz olarak lanse edilecek. Peki, iPhone 17 ne zaman çıkacak? İşte tarihi...

Teknoloji tutkunları tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen iPhone 17 için geri sayım başladı. Her sene eylül ayında gerçekleşen lansman etkinliğinde gözler iPhone 17'e çevrildi. Peki, iPhone 17  ne zaman çıkacak? İşte cevabı...

İPHONE 17 NE ZAMAN ÇIKACAK? 

Apple henüz iPhone 17 için resmi tarih paylaşmamış olsa da, son yıllardaki takvime bakıldığında 9 ile 12 Eylül 2025 tarihleri arasında bir lansman yapılması bekleniyor.

İPHONE 17 FİYATI NE KADAR OLACAK?

iPhone 17 serisinin ne kadar olacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak çoğu söylentiye bakıldığında "Plus" modelinin yerini, serideki fiyatını da yükseltecek olan yeni süper ince "Air" modelinin alacağını iddia ediliyor.

iPhone 17 : 6,27 inç LTPO ekran, A19/8GB/128GB (799 $)

iPhone 17 Air : 6,65 inç LTPO ekran, A19/8GB/128GB (899 $)

iPhone 17 Pro : 6,27 inç LTPO ekran, A19 Pro/12 GB/256 GB (1.099 $)

iPhone 17 Pro Max : 6,86 inç LTPO ekran, A19 Pro/12 GB/256 GB (1.199 $)

