ABD 6 bin öğrencinin vizesini iptal etti! Öne çıkan neden "Filistin'i desteklemek"

ABD, bu yıl bugüne kadar 6 binden fazla öğrenci vizesini iptal etti.

Fox News’ün Pazartesi günü aktardığı habere göre, iptallerin başlıca nedenleri vize süresinin aşılması ve yasal ihlaller olurken, bazı durumlarda “terörizmi destekleme” iddiası da gerekçe gösterildi.

FİLİSTİN'İ DESTEKLEMEYİ "SUÇ" SAYDILAR!

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, 2025 yılı itibarıyla iptal edilen yaklaşık 6 bin vizenin çoğunluğunun, öğrencilerin ABD’deyken kanunları çiğnemesi veya saldırı, alkol etkisinde araç kullanma (DUI), hırsızlık gibi suçlarla karşılaşması ya da terörizmi destekleme iddialarıyla bağlantılı olduğunu belirtti.

Yetkililer, Trump yönetimi döneminde iptal edilen her öğrenci vizesinin, ilgili kişinin ya yasaları ihlal etmesi ya da terörizmi desteklediğini ifade etmesi nedeniyle gerçekleştiğini savundu.

Öne çıkan vakalarda, bazı öğrencilerin aslında Filistin haklarını barışçıl bir şekilde savundukları hâlde “terörizmi destekleme” gerekçesiyle sınır dışı edilmeye çalışıldığı öne sürüldü.

İptal edilen vizelerin çoğu yasal ihlaller nedeniyle gerçekleşti. Yetkililer, yaklaşık 4 bin vizenin ABD’deki suçlar—saldırı ve DUI dahil—sebebiyle iptal edildiğini, bunlardan 800’ünün saldırı olaylarıyla ilişkili olduğunu açıkladı. Ayrıca 200-300 kişinin vizesi “terörizmi destekleme” iddiasıyla iptal edildi.

Dışişleri Bakanlığı, 2025 yılı itibarıyla toplamda yaklaşık 40 bin vizenin iptal edildiğini, önceki başkan Joe Biden döneminde aynı dönemde iptal edilen vize sayısının 16 bin olduğunu kaydetti.

Uzmanlar ve hak savunucuları, Trump yönetiminin “Amerika Öncelikli” göç politikası çerçevesinde yapılan bu sert vize denetimlerinin, sosyal medya açıklamaları ve ulusal güvenlik açısından riskli görülen faaliyetlerin izlenmesini kapsadığını, “terörizmi destekleme” ve “ulusal güvenliğe aykırı faaliyet” gerekçelerinin ise çoğu zaman Filistin haklarını destekleyen öğrencileri hedef almak için kullanıldığını belirtiyor.