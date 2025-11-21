Edebiyatçılar Elif Şafak ve Mine Kırıkkanat arasındaki hukuk savaşı devam ediyor.

MURAT ÖZTEKİN - İstanbul 1. Anadolu Fikrî ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, geçtiğimiz sene Elif Şafak’ın “Bit Palas” romanının, Mine Kırıkkanat’ın “Sinek Sarayı” adlı eserinden intihal olduğuna hükmetmiş, sonrasında edebiyat camiasında büyük tartışma başlamıştı. Elif Şafak ve yayıncısı Doğan Kitap da mevzuyu bir üst mahkemeye taşımıştı. Ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi geçtiğimiz gün maddi-manevi tazminata hükmedilmesini yerinde bularak Şafak ve yayıncısının istinaf taleplerini reddetti. Kırıkkanat, kararı memnuniyetle karşıladı. Doğan Kitap’tan yapılan açıklamada ise “Yazarımız abes ve sürreal bir şekilde, yüzde 5 ortak kelime ve tema kullanmakla suçlanmaktadır. Bu komik ve asılsız suçlama sadece yazarımızı değil, tüm edebiyat camiasını hedef almaktadır” ifadelerine yer verildi. Yayınevi konunun Yargıtay’a taşınacağını duyurdu.

İDEOLOJİK ÇEKİŞME VAR

Şafak ve Kırıkkanat arasındaki intihal davasının arka planında ideolojik bir çekişme de olduğu düşünülüyor. Söz konusu hukuki savaş Türkiye’deki ulusalcı edebiyatçılar ile sol liberal yazarları karşı karşıya getirmişti.

MURAT ÖZTEKİN

Haberle İlgili Daha Fazlası