Trump kapıda karşıladı, Zelenskiy'in kıyafetini övdü! İki lider arasında esprili atışma

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için Washington’a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i Beyaz Saray’da ağırladı. Önceki ziyaretinde takım elbise tercih etmediği için eleştirilen Zelenskiy, bu kez takım elbise giydi ancak yine kravat takmadı. Trump, Zelenskiy'in kıyafetini övgüyle karşılayarak "Harika bir takım elbise." dedi. Zelenskiy ise esprili bir dille "Ben değiştim, sen değişmedin." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri kapsamında ABD'ye resmi ziyarette bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Beyaz Saray'da karşıladı.

TRUMP'TAN ZELENSKIY'İN KIYAFETİNE ÖVGÜ

Beyaz Saray'ı ziyaretinde Trump tarafından 'takım elbise' giymemesi yüzünden eleştirilen Zelenskiy, bugün Beyaz Saray'a daha resmi bir kıyafetle geldi. Gazetecilerden gelen soru üzerine ABD Başkanı Trump, Zelenskiy'nin kıyafetini övdü. Trump, "Zelenskiy bugün çok iyi görünüyor. Harika bir takım elbise." dedi. Zelenskiy ise "Aynı takımın içindesin. Ben değiştim, sen değişmedin." sözleriyle karşılık verdi.

Trump kapıda karşıladı, Zelenskiy'in kıyafetini övdü! İki lider arasında esprili atışma - 1. Resim

ELEŞTİRİSİNE UĞRADIĞI MUHABİRDEN BU KEZ ÖVGÜ GELDİ

Geçtiğimiz şubat ayındaki Trump-Zelenskiy görüşmesinde, Ukrayna liderini "Takım elbisen yok mu?" diyerek çıkışan Real America's Voice'un Beyaz Saray baş muhabiri Brian Glenn da, Zelenskiy'in bugün giydiği kıyafeti övenler arasında yer aldı. Muhabir Glenn, Oval Ofis'teki görüşmede, "Başkan Zelenski, o takım elbiseyle muhteşem görünüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Trump kapıda karşıladı, Zelenskiy'in kıyafetini övdü! İki lider arasında esprili atışma - 2. Resim

ZELENSKIY YİNE KRAVAT TAKMADI

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in önceki Oval Ofis görüşmesinin ardından kıyafetinin sorun haline gelmesine rağmen, toplantıda kravat takmadığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz şubat ayındaki Beyaz Saray görüşmesinde Real America's Voice'un Beyaz Saray baş muhabiri Brian Glenn, Zelenskiy'in kıyafetini sert bir dille eleştirerek, bunun ABD Başkanı'na karşı bir saygısızlık olup olmadığını sorgulamıştı. Glenn, "Neden takım elbise giymiyorsun? Bu ülkenin en üst makamındasın ve takım elbise giymeyi reddediyorsun. Takım elbisen var mı?" diyerek Zelenskiy'e tepki göstermişti.

O dönemde gelen eleştirilere cevap veren Ukrayna lideri, Avrupa'daki savaşla ilgili daha acil sorunlarla karşı karşıya olduğunu söylemişti. Zelenskiy, "Bu savaş bittikten sonra bir takım elbise giyeceğim. Belki sizinki gibi, belki daha iyi, belki daha ucuz bir şey." demişti.

İşte Trump-Zelenskiy görüşmesine ilişkin tarihi fotoğraflar:

Trump kapıda karşıladı, Zelenskiy'in kıyafetini övdü! İki lider arasında esprili atışma - 2. Resim

Trump kapıda karşıladı, Zelenskiy'in kıyafetini övdü! İki lider arasında esprili atışma - 3. Resim

Trump kapıda karşıladı, Zelenskiy'in kıyafetini övdü! İki lider arasında esprili atışma - 4. Resim

Trump kapıda karşıladı, Zelenskiy'in kıyafetini övdü! İki lider arasında esprili atışma - 5. Resim

Trump kapıda karşıladı, Zelenskiy'in kıyafetini övdü! İki lider arasında esprili atışma - 6. Resim

Trump kapıda karşıladı, Zelenskiy'in kıyafetini övdü! İki lider arasında esprili atışma - 7. Resim

Trump kapıda karşıladı, Zelenskiy'in kıyafetini övdü! İki lider arasında esprili atışma - 8. Resim

Trump kapıda karşıladı, Zelenskiy'in kıyafetini övdü! İki lider arasında esprili atışma - 9. Resim

Trump kapıda karşıladı, Zelenskiy'in kıyafetini övdü! İki lider arasında esprili atışma - 10. Resim

Trump kapıda karşıladı, Zelenskiy'in kıyafetini övdü! İki lider arasında esprili atışma - 11. Resim

Trump kapıda karşıladı, Zelenskiy'in kıyafetini övdü! İki lider arasında esprili atışma - 12. Resim

Trump kapıda karşıladı, Zelenskiy'in kıyafetini övdü! İki lider arasında esprili atışma - 13. Resim

Trump kapıda karşıladı, Zelenskiy'in kıyafetini övdü! İki lider arasında esprili atışma - 14. Resim

Trump kapıda karşıladı, Zelenskiy'in kıyafetini övdü! İki lider arasında esprili atışma - 15. Resim

Trump kapıda karşıladı, Zelenskiy'in kıyafetini övdü! İki lider arasında esprili atışma - 16. Resim

Trump kapıda karşıladı, Zelenskiy'in kıyafetini övdü! İki lider arasında esprili atışma - 17. Resim

