Haberler > Dünya > Ateşkes mi yeni savaş mı? Avrupa’dan Ukrayna’ya 50 bin asker konuşlanacak iddiası!

Ateşkes mi yeni savaş mı? Avrupa’dan Ukrayna’ya 50 bin asker konuşlanacak iddiası!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ateşkes mi yeni savaş mı? Avrupa’dan Ukrayna’ya 50 bin asker konuşlanacak iddiası!
Rusya-Ukrayna Savaşı, Ateşkes, Avrupa Birliği, Finlandiya, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avrupa ülkelerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkes sağlanması halinde Ukrayna'ya 50 bin asker konuşlandırmaya hazır oldukları iddia edildi.

Finlandiya'da yayın yapan Iltalehti gazetesinin dış ve güvenlik politikası kaynaklarına dayandırdığı haberinde, "Gönüllüler Koalisyonu" liderliğinde Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermeye hazırlandığı aktarıldı.

Rusya-Ukrayna Savaşında ateşkes sağlanması halinde bazı Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya 50 bin asker konuşlandırmaya hazır olduğunu öne süren Finlandiya basını, bunun muhtemel bir Rusya saldırısını engellemeyi amaçladığını belirtti.

Gazete, asker göndermenin ateşkes durumunda Kiev'e güvenilir bir güvenlik şemsiyesi sağlamayı amaçladığını bildirdi.

LİTVANYA'DAN UKRAYNA'YA ASKER GÖNDERME KONUSUNDA YEŞİL IŞIK

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonu (LRT) da Litvanya'nın Ukrayna'ya asker göndermeye hazır olduğunu aktardı.

LRT, Cumhurbaşkanı Danışmanı Dainius Zikevicius'un açıklamalarına yer verdiği haberinde, Zikevicius'un "Litvanya (asker gönderme) kararını verdi. Sayılar tartışılıyor. Bunun hakkında bilgi veremeyeceğim. Ancak Afganistan'daki katkımızı hatırlamalı ve benzer bir yönde hareket etmeliyiz." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan dün yaptığı paylaşımda Ukrayna için askeri desteğin hayati önem taşıdığını belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

