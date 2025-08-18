Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beyaz Saray rahatsız! Zelenskiy’ye “Ne giyeceksin?” diye sordular

Beyaz Saray rahatsız! Zelenskiy’ye “Ne giyeceksin?” diye sordular
Trump–Zelenskiy görüşmesi öncesi Oval Ofis'in gündemi savaş değil, kıyafet oldu. ABD'li yetkililer, Ukrayna liderine doğrudan ne giyeceğini sordu.

Beyaz Saray’da yapılacak Trump–Zelenskiy görüşmesi öncesinde diplomatik gündem, savaş stratejilerinden çok Ukrayna liderinin giyeceği kıyafete kilitlendi. 

Axios’un aktardığına göre ABD’li yetkililer, Zelenskiy’nin Oval Ofis’e “askeri tarz giysiyle mi yoksa takım elbiseyle mi” geleceğini doğrudan Kiev’e sordu.

Mart ayında yapılan ve diplomatik fiyasko ile sonuçlanan önceki Trump–Zelenskiy görüşmesinde, Ukrayna liderinin askeri tarz kıyafetleri ABD tarafında rahatsızlığa neden olmuş, Trump’ın alaycı tavırları tansiyonu artırmıştı.

Trump, Zelenskiy’yi Batı Kanadı’nda karşıladığında, "bugün çok şık giyinmiş" diyerek alaycı bir ifade kullanmıştı. 

O dönemde bazı ABD’li yetkililer, zirvenin başarısız geçmesinde bu kıyafet tercihinin de etkili olduğunu savunmuştu.

ABD Başkan yardımcısı JD Vance, Şubat ayındaki görüşmelerinde Zelenskiy'nin görünüşü ve tavrından Trump'tan daha fazla rahatsız oldu.

BEYAZ SARAY'DAN 'TAKIM ELBİSE' BEKLENTİSİ

Axios’a konuşan kaynaklar, Zelenskiy’nin bu kez tam bir takım elbise yerine “iş tarzı siyah ceket” giymeyi planladığını ileri sürdü

Haziran ayında Hollanda’daki NATO zirvesinde ilk kez klasik ceket giyen Ukrayna liderinin bu tercihi, ABD’li yetkililer tarafından olumlu karşılanmıştı.

Bir Trump danışmanı, yarı şaka bir şekilde, "Zelenskiy’nin takım elbise giymesi barış için iyi bir işaret olur" dedi. Başka bir kaynak ise, kravat takmasının “mükemmel olacağını” ancak beklenmediğini aktardı.

"NORMAL BİRİ GİBİ GÖRÜNDÜ"

ABD’li bir yetkili, Zelenskiy’nin NATO zirvesindeki kıyafetini değerlendirirken, "Normal bir insan gibi geldi, deli gibi değil ve NATO’da olması gereken biri gibi giyinmişti. Bu yüzden iyi bir sohbet gerçekleşti" ifadesini kullandı.

Kaynaklar, Zelenskiy’nin Oval Ofis’te de benzer bir tercih yapacağını, ancak kravat takmayacağını söyledi.

Axios'a konuşan danışmanlara göre, Trump’ın Zelenskiy’ye yönelik hoşnutsuzluğu yalnızca kıyafetten kaynaklanmıyor.

Trump’ın yakın çevresi, "Ona biraz kredi verin. Eskisi kadar kötü değil. Bu sefer görüşme farklı bir atmosferde olacak" yorumunu yaptı.

Zelenskiy, Haziran ayında Hollanda'daki NATO zirvesinde giydiği aynı siyah ceketi bugün Beyaz Saray'da giyecek.

TAKIM ELBİSE BARIŞIN İŞARETİ Mİ?

Brüksel’de başlayan diplomatik hareketlilik hızla bir dayanışma gösterisine de dönüştü. Avrupa’nın liderleri, Zelenskiy’yi Oval Ofis’te yalnız bırakmamak için Washington’a gidiyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Finlandiya Devlet Başkanı Alexander Stubb, Zelenskiy’ye eşlik etmek üzere harekete geçti.

Bir Trump danışmanı, zirveyi değerlendirirken şu ifadeyi kullandı:

"Zelenskiy bu kez ölü çocukların fotoğraflarını masaya koyup sanki bu Trump’ın suçuymuş gibi davranmayacak. Başkan kızgınlıklarını bir kenara bırakmayı öğrendi."

