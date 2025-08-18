Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Orta Doğu'da yeni savaş senaryosu! "Bu sefer ABD'nin çıkarına olmaz"

Orta Doğu'da yeni savaş senaryosu! "Bu sefer ABD'nin çıkarına olmaz"

Güncelleme:
Orta Doğu&#039;da yeni savaş senaryosu! &quot;Bu sefer ABD&#039;nin çıkarına olmaz&quot;
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Trump’ın ‘12 Gün Savaşı’ olarak tanımladığı çatışmalarda, İran ve İsrail Haziran ayında birbirlerine füze yağdırmıştı. ABD'li düşünce kuruluşu Quincy Enstitüsü’nden Trita Parsi, iki ülkenin tekrar savaşma riskinin yüksek olduğunu ve bu savaşın Washington'un işine gelmeyeceğini belirtti.

Haziran ayında İsrail’in İran’a karşı başlattığı ve 12 gün süren savaş, dünyada büyük yankı uyandırmış, ABD’nin İran’a ait üç nükleer tesisini vurmasına yol açmıştı.

Orta Doğu'da yeni savaş senaryosu!

"SAVAŞ TEKRAR BAŞLARSA ABD'Yİ İÇİNE ÇEKER"

Responsible Statecraft'ten edinilen bilgilere göre, Amerikalı düşüncü kuruluşu Quincy Enstitüsü Başkan Yardımcısı Trita Parsi, bu çatışmanın tek seferlik olmadığını belirterek İsrail ile İran arasında çok daha kapsamlı bir savaşın yeniden yaşanabileceğini, bu sürecin de büyük ihtimalle ABD’yi içine çekeceğini vurguladı.

Parsi, böyle bir senaryonun ABD’nin çıkarına olmayacağını ve Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyasında vadettiği politikalarla da örtüşmediğini ifade etti. ABD’nin Ortadoğu’daki askerlerini geri çekebilmesi ve savaşı önleyebilmesi için diplomatik uzlaşı yollarını şimdiden araması gerektiğini söyledi.

Orta Doğu'da yeni savaş senaryosu!

"İSRAİL TEKRAR SALDIRABİLİR"

“Bu konuda uzlaşma alanları mevcut. Bu yalnızca savaşı önlediği için değil, aynı zamanda Trump’ın ABD askerlerini Ortadoğu’dan çekme sözünü yerine getirmesi açısından da önemli” diyen Parsi, İsrail hükümetinin İran’la hesaplaşmayı tamamlamadığına ve Aralık ayından önce yeni bir saldırı için uygun zamanı kollayabileceğine dikkat çekti.

