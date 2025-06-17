Macron'dan ABD ve İsrail'e tezatlık! "İran'da rejim değişikliği en büyük hata olur"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'da rejim değişikliğine yönelik herhangi bir girişimin Orta Doğu'da "kaosa" yol açacağı uyarısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'da rejim değişikliği girişiminin Orta Doğu’da “kaosa” yol açacağı uyarısında bulundu.

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Macron, bu açıklamayı Kanada’daki G7 Zirvesi sırasında yaptı. Açıklama, ABD Başkanı Donald Trump’ın “şimdilik” İran’ın dini liderini öldürmeyeceklerini söylemesinden kısa bir süre sonra geldi.

Ancak Macron, Trump’ın Tahran ile diplomasiyi yeniden başlatma konusunda kilit bir role sahip olduğunu belirtti ve ABD Başkanı’nın İran ile İsrail arasında bir ateşkesi desteklediğine inandığını söyledi.

Macron, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri’ne, herkesi yeniden müzakere masasına oturtmak için ihtiyaç duyuyoruz,” ifadelerini kullandı.