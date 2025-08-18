Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gazze'de ateşkes için geri sayım: Hamas'tan teklife yeşil ışık

Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları öneriyi diğer Filistinli gruplarla birlikte kabul ettiğini açıkladı.

Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları öneriyi diğer Filistinli gruplarla birlikte kabul ettiklerini açıkladı. 

Mısır'da yayın yapan El-Kahire el-İhbariye kanalına konuşan üst düzey kaynaklar, konuyla ilgili bilgi verdi.

Hamas'ın arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkesle ilgili sundukları öneriyi kabul ettiğini belirten kaynaklar, yeni önerinin 60 günlük geçici ateşkesin yanı sıra "savaşı bitirecek kapsamlı bir anlaşma" sürecini de içerdiğini aktardı.

Haberde, "Öneri, ateşkesin ilk gününden itibaren Gazze'de kalıcı ateşkes veya kapsamlı bir anlaşmayla ilgili konuların ele alınmasını içeriyor." denildi.

Söz konusu önerinin aynı zamanda Gazze Şeridi'ne insani yardımların kolayca girmesi için "sınır bölgelerindeki İsrail güçlerinin yeniden konuşlandırılmasını" da içerdiğini belirten kaynaklar, "Öneri, Gazze'de 60 gün askeri operasyonların durdurulmasını içeriyor. Bu süre zarfında Gazze'deki İsrailli rehinelerin yarısına karşı bir kısım Filistinli esir serbest kalacak. Yani İsrailli 10 rehinenin yanı sıra ölen 36 rehinenin yarısına tekabül eden 18'in cenazesi teslim edilecek." bilgisini paylaştı.

Hamas'ın bu öneriyi Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkını korumanın en iyi seçeneği olarak gördüğüne dikkati çeken kaynaklar, yeni önerinin aynı zamanda Gazze halkını saldırılara karşı koruyacak kapsamlı çözümün ilk adımı olarak görüldüğünü ifade etti.

Konuyla ilgili Hamas'tan veya arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'dan resmi bir açıklama yapılmadı.

