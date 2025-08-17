Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İsrail'den alçak karar! Gazze'nin işgali planı onaylandı

İsrail'den alçak karar! Gazze'nin işgali planı onaylandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail&#039;den alçak karar! Gazze&#039;nin işgali planı onaylandı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları tüm şiddetiyle sürüyor. Acımasız soykırım devam ederken, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Gazze kentini işgal planını onayladığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Zamir'in ordu yetkilileriyle gerçekleştirdiği ve İsrail ordusunun esir ve kayıplardan sorumlu komutanı Nitzan Alon'un da katıldığı toplantıda Gazze'yi işgal etme planını onayladığı ifade edildi.

İsrail'den alçak karar! Gazze'nin işgali planı onaylandı - 1. Resim

ALÇAK PLAN ONAYLANDI

Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın planı 19 Ağustos'ta onaylayacağı, İsrail güvenlik kabinesinin de bu amaçla hafta sonu toplanacağı bilgisi verildi.

Gazze'deki Filistinlilerin tahliye planının, talep üzerine ABD'ye de sunulacağı aktarıldı.

Plan doğrultusunda, "en az 2 hafta içinde Filistinlilerin kenti boşaltacağı ve ardından askeri bir operasyonla kente aşamalı olarak girileceği" kaydedildi.

İsrail'den alçak karar! Gazze'nin işgali planı onaylandı - 2. Resim

İsrail Kanal 12 televizyonu ise İsrail Genelkurmay Başkanı'nın Gazze kentini işgal planını onayladığını ve planın hafta sonundan önce hükümet tarafından da onaylanacağını belirtti.

İsrail ordu radyosu, Genelkurmay Başkanı Zamir'in, Gazze kentinin işgal planını onaylamak üzere bugün Güney Bölgesi Komutanlığı ile bir araya geleceğini duyurmuştu.

İsrail'den alçak karar! Gazze'nin işgali planı onaylandı - 3. Resim

İSRAİL, GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI ALMIŞTI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail Kamu Yayın Kurumu KAN da ordunun Gazze kentini işgal etmeyi hedefleyen askeri operasyonu hızlandırmaya hazırlandığını bildirmişti.

İsrail basında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada Gazze kenti işgal edilecek, yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar düzenlenecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı


