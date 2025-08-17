Soykırımcıların tatili kabusa döndü! 47 İsrailli turistin pasaportu 'yanlışlıkla' çöpe atıldı

Gazze'de işgal ve soykırım devam ederken, dünya genelinde İsrailli turistlere karşı eylemler devam ediyor. Yunanistan'da tatil yapan bir İsrailli turistin kulağının kopartılmasının ardından bu kez Bosna Hersek'te tatil yapan 47 İsrailli turistin pasaportu 'yanlışlıkla' çöpe atıldığı ortaya çıktı.

Bosna Hersek'ten ayrılmayı dün planlayan 47 İsrailli turist yaşadıkları olayla adeta şoka girdi. Pasaportlarının kaldıkları otelin resepsiyonunda yanlışlıkla çöp kutusuna atılması nedeniyle ülkeden ayrılamayan ve otelde mahsur kalan İsrailli turistler, neye uğradığını şaşırdı.

"OTELDE MAHSUR KALMAKTAN KORKUYORUZ"

İsrail medyasına konuşan turistlerden biri, "Pasaportlar, resepsiyonundaki çöp kutusundan çöp kamyonlarına, oradan da yerel bir çöplüğe götürülmüş. Bize otelde 48 saat daha belki de daha fazla bir süre otelde kalmamız teklif edildi. Bir haftadan fazla bir süre boyunca burada mahsur kalabileceğimizden korkuyoruz" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL ARMASI VAR DİYE ÇÖPE ATILMIŞ OLABİLİR"

İsrail medyası otelin pasaportların yanlışlıkla çöpe atıldığı yönündeki açıklamalarına yer verirken, turistlerden biri, "Çok garip bir durum. Biri nasıl olur da pasaportları çöpe atabilir? Herkes susuyor. Pasaportların üzerinde İsrail arması olduğu için atıldığından şüpheleniyoruz. Net bir cevap bekliyoruz çünkü bu insanlara zarar veren ciddi bir eylem. Nasıl olduğunu sorduk ama halen cevap alamadık" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı da olayı doğrulayarak İsrail Yurtdışındaki Vatandaşlar İdaresi ve Belgrad'daki İsrail Büyükelçiliği'nin konuyla ilgilendiğini duyurdu.

GAZZE'DE BİNLERCE SİVİL ÖLDÜ VE ÖLMEYE DEVAM EDİYOR

Öte yandan İsrail'in 7 Ekim saldırılarını bahane ederek başlattığı saldırılarda bugüne kadar 61 bin 944 sivil can verdi. 155 bin 886 Filistinlinin yaralandığı Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı ise 217.