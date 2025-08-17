Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İsrail'in bombaları oyun oynarken iç organlarını deldi! Gazzeli minik Cumana Neccar tedavi edilmeyi bekliyor

İsrail'in bombaları oyun oynarken iç organlarını deldi! Gazzeli minik Cumana Neccar tedavi edilmeyi bekliyor

Han Yunus'ta oyun oynarken İsrail'in attığı bombalardan sıçrayan şarapnel parçalarının iç organlarını deldiği 2,5 yaşındaki Cumana Neccar, Gazze dışında tedavi edilmeyi bekliyor.

İsrail'in soykırım saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, bir yandan açlık ve kıtlıkla mücadele ederken diğer yandan ilaç ve tedavi ortamının yetersiz olduğu hastanelerde hayat mücadelesi veriyor.

Soykırım ordusunun 7 Ekim saldırılarını bahane ederek başlattığı saldırılarda bugüne kadar 61 bin 944 sivil can verdi. 155 bin 886 Filistinlinin yaralandığı Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı ise 217. Gazze'de yaşanan insanlık dramının yeni bir örneği de oyun oynarken İsrail'in attığı bombalar nedeniyle iç organları delinen 2,5 yaşındaki Cumana Neccar.

İSRAİL'İN BOMBALARI İÇ ORGANLARINI DELDİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda Cumana Neccar'ın karnına isabet eden şarapnel parçası karaciğer, böbrek, mide, bağırsak, safra kesesi ve sindirim sistemini delerek sırtından çıktı.

Cumana, önce Refah yakınlarındaki El-Mevasi bölgesinde bulunan Kızılhaç Sahra Hastanesine kaldırıldı, orada mikrocerrahiyle ameliyatı gerçekleştirildi. Ancak daha sonra tıbbi imkanlar yetersiz olduğu için Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne sevk edildi.

GAZZE DIŞINDA ACİL TEDAVİYE İHTİYACI VAR

Cumana'nın annesi Şeyma Ebu Ride, Nasır Hastanesi çocuk cerrahi bölümüne yatışı yapıldıktan sonra kızında sarılık ortaya çıktığını, bütün bedeninin ödem topladığını ve ateşinin sürekli yükseldiğini anlattı.

Kızının yoğun bakıma alındığını ve ödemi inmeye başlayınca da normal servise nakledildiğini aktaran Filistinli anne, Cumana'nın bağırsaklarına bakılması için endoskopi yapılması gerektiğini ancak Gazze'de endoskopi cihazı olmadığını aktardı.

Filistinli anne, "48 saat içinde durumu kötüleşecek olursa tekrar ameliyata alınması gerekecek. Sağlık durumu stabil olmadığı için bir ameliyata daha girmesi çok riskli. O yüzden Gazze dışına çıkıp endoskopi olmasını istiyoruz." diyerek yardım çağrısında bulundu.

İSRAİL, GAZZE'DE SAĞLIK SİSTEMİNİ YOK EDİYOR

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırımın en önemli ayaklarından birini sağlık sektörü oluşturuyor. Saldırılarla hastaneler ve sağlık kuruluşları yerle bir edilirken, uygulanan sıkı ablukayla da gerekli tıbbi malzeme ve ilaç girişine engel olunuyor.

Gazze'deki hükümetin 18 Temmuz'da açıkladığı verilere göre, İsrail'in saldırılarında 38 hastane ve 96 sağlık merkezi bombalandı, yıkıldı ya da hizmet dışı kaldı. 144 ambulans ve 55 sivil savunma aracı da İsrail güçlerince hedef alındı.

Yine aynı verilere göre 22 bin hastanın Gazze dışında tedavi olması gerekiyor ancak İsrail bu kişilerin çıkışlarına izin vermiyor. Gazze'deki 350 bin kronik hasta ise ilaç girişi olmadığı için ölümle mücadele ediyor.

