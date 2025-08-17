Husiler Tel Aviv'e füze yağdırdı! Sığınaklara akın ettiler

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na 'Filistin-2' hipersonik balistik füzesiyle nitelikli bir askeri operasyon düzenledik." ifadesini kullandı.

Operasyonun başarıyla hedefine ulaştığını ve havalimanındaki uçuşların durmasına neden olduğunu belirten Seri, saldırı nedeniyle çok sayıda İsraillinin sığınaklara akın ettiğini kaydetti.

HUSİLERDEN SALDIRI TEHDİDİ

Seri, bu saldırının, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı işlediği soykırım ve aç bırakma suçları ile Yemen'e düzenlenen saldırılara cevap olduğunu ifade etti.

Husilerin Sözcüsü, Gazze'ye yönelik saldırılar durdurulup abluka kaldırılana kadar İsrail'e saldırıların devam edeceğini vurguladı.

"BU DAHA BAŞLANGIÇ"

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise Yemen'deki İran destekli Husileri, sabah saatlerinde düzenledikleri saldırıya atıfla "bu daha başlangıç" ifadeleriyle yine tehdit etmişti.

İsrail ordusu sabah saatlerinde Yemen’in başkenti Sana'nın güneyinde İran destekli Husiler tarafından kullanıldığı öne sürülen bir elektrik santralini vurduğunu duyurmuştu.

İsrail basınına konuşan bir ordu yetkilisi saldırının donanma tarafından gerçekleştirildiğini söylemişti.

Yemen basını da Sana'nın güneyindeki Haziz Elektrik Santrali yakınlarında sabah saatlerinde patlamalar duyulduğunu bildirmişti.