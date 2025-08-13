Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Husiler İsrail'de 4 noktayı vurdu! Hayfa'da bomba sesleri

Husiler İsrail'de 4 noktayı vurdu! Hayfa'da bomba sesleri

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Husiler İsrail&#039;de 4 noktayı vurdu! Hayfa&#039;da bomba sesleri
Yemen, Husi, İsrail, Saldırı, İHA, Gazze Şeridi, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in Orta Doğu'daki acımasız saldırıları sürerken, Yemen'deki Husilerin misillemeleri de devam ediyor. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, 6 İHA ile İsrail'de 4 noktaya saldırı düzenlediklerini belirtti.

İsrail'in Orta Doğu'daki acımasız saldırıları sürerken, Yemen'deki Husilerin misillemeleri de devam ediyor.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, 6 İHA ile İsrail'de 4 noktaya saldırı düzenlediklerini belirtti.

Husiler İsrail'de 4 noktayı vurdu! Hayfa'da bomba sesleri - 1. Resim

KRİTİK HEDEFLER VURULDU

Seri, güneydeki Birüssebi (Berşeva), Necef ve Eliat ile kuzeydeki Hayfa şehirlerinde "kritik hedefleri" vurduklarını savundu.

Seri, bu saldırıları İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı işlediği soykırım ve aç bırakma suçlarına bir cevap ayrıca Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlar ve kutsal mekanların ihlal edilmesine karşı bir tepki olarak gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Husiler İsrail'de 4 noktayı vurdu! Hayfa'da bomba sesleri - 2. Resim

İsrail'den söz konusu saldırılara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki Husiler, 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Melih Kunukcu kimdir, ne iş yapıyor? İrem Derici'ye evlenme teklifi ettiOrdu'da korkunç olay! Eşine dehşeti yaşattı, sonra intihara kalkıştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Alaska öncesi Avrupa ile istişare! Trump liderlerle görüşecek - DünyaAlaska öncesi Avrupa ile istişare toplantısı!Kavurucu sıcaklar İran'ı vurdu: 18 eyalette hayat duracak! - DünyaKavurucu sıcaklar komşuyu vurdu! 18 eyalette hayat duracakABD ekonomisinde tarihi seviye! Ulusal borç 37 trilyon dolarla rekor kırdı - DünyaABD ekonomisinde tarihi seviye: Ulusal borç rekor kırdıBeyaz Saray'dan Alaska zirvesi öncesi sert açıklama: Beceriksiz Biden çıkardı, Trump bitirecek! - Dünya"Beceriksiz Biden çıkardı, Trump bitirecek!"İsrail nükleer denetim kurumuna sızmış durumda! İran'dan UAEA için çarpıcı iddia - Dünyaİsrail nükleer denetim kurumuna sızmış durumda! İran'dan UAEA için çarpıcı iddiaAlaska zirvesi öncesi Moskova'dan çarpıcı iddia! Kiev, Trump-Putin görüşmesini bozabilir - Dünya"Kiev, Trump-Putin görüşmesini bozabilir"
Sonraki Haber Yükleniyor...