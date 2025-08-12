İsrail El-Kassam’ın mezarını hedef aldı!

İsrail’de soykırımcı siyasetçiler, Hamas’ın askeri kanadına adını veren Filistin direniş lideri İzzeddin el-Kassam’ın Hayfa yakınlarındaki mezarını hedef aldı.

BEN GVİR'DEN 'YIKIM EMRİ'

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Nesher Belediye Başkanı Roy Levi’ye yazdığı mektupta, “yarın sabah yıkım emri çıkarılması” çağrısında bulundu.

Ben Gvir, polisin bu süreci güvence altına alacağını belirterek, “İsrail, baş teröristlere ölümlerinde bile hoşgörü göstermeyeceğine dair çok net bir mesaj vermelidir” dedi.

KNESSET'TE GERGİN OTURUM

Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi’nden Knesset üyesi Yitzhak Krozer de Knesset İçişleri Komitesi’nde konuyu gündeme taşıdı. Krozer, mezarın “Kassam askerlerinin kutsal mekanına dönüşmemesi” gerektiğini savundu.

Söz konusu mezar, 1948’de yıkılan El-Şeyh köyünün kalıntıları üzerine inşa edilen Nesher kasabasında yer alıyor.

FİLİSTİN DİRENİŞİNİN SEMBOL İSMİ

1882’de Suriye’nin Ceble kentinde doğan Şeyh İzzeddin el-Kassam, hem Fransız sömürgeciliğine hem de Filistin Mandası döneminde İngiliz yönetimine ve Siyonist yerleşimcilere karşı verdiği mücadeleyle tanınıyor.

1935’te Cenin yakınlarında İngiliz güçleriyle girdiği çatışmada ölen Kassam, bugün Hamas’ın askeri kanadı “İzzeddin el-Kassam Tugayları”na da adını verdi.

FİLİSTİN HALKI TEPKİLİ

Krozer ve Ben Gvir’in açıklamaları, Filistin halkının hafızasına ve ulusal sembollerine yönelik ideolojik saldırıların yeni bir örneği olarak görülüyor. Filistinli gruplar, bu girişimin “hafızayı silme ve direnişi zayıflatma” amacı taşıdığını savunuyor.