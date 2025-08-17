İsrail'den Yemen’e hava saldırısı! Elektrik santralini vurdular

İsrail ordusu Yemen'in başkenti Sanaa’nın güneyindeki Haziz elektrik santraline saldırı düzenledi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Pazar günü sabah erken saatlerde bölgede en az iki patlama sesi duyuldu.

İsrail ordusu , yaptığı açıklamada saldırının Husilerin İsrail’e yönelik tekrarlanan füze ve İHA saldırılarına cevap olduğunu ileri sürdü.

HAZİZ'İ HEDEF ALDILAR

Ordu Radyosu, İsrail Donanmasının Haziz elektrik santralini hedef aldığını duyurdu.

Geçmişte de benzer şekilde Yemen’in Hudeyde limanı yakınlarında enerji altyapıları hedef alınmıştı.

Ürdün’den İsrail’e kınama: Patrikhane’nin hesaplarını dondurmak işgal ihlali

Öte yandan Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Kudüs’teki Yunan Ortodoks Patrikhanesi’ne ait banka hesaplarını uzun süredir devam eden bir emlak vergisi anlaşmazlığı nedeniyle dondurmasını sert şekilde kınadı.

Açıklamada, bu adım “işgal altındaki Kudüs’teki Hristiyan ve İslam kutsal mekânlarının tarihi ve yasal statükosunun açık bir ihlali” olarak nitelendirildi.

Bakanlık, İsrail’in uygulamalarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, uluslararası topluma “sorumluluk üstlenme ve İsrail’i yasa dışı adımlarını durdurmaya zorlama” çağrısında bulundu.

Tarihsel olarak kiliselerin vergi muafiyetine sahip olduğu Kudüs’te, 2018’den bu yana belediyenin uygulamaları dönemsel krizlere yol açıyor. O yıl Rum Ortodoks Kilisesi, hesapların dondurulmasını protesto için Kutsal Kabir Kilisesi’ni üç gün süreyle kapatmıştı.