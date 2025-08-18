İşgal planı masada... Hamas'ın kabul ettiği ateşkese Netanyahu'dan cevap

İsrail'in soykırım saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin açlık ve kıtlıkla mücadele etmeye devam ediyor. 8 Ağustos'ta Gazze'yi işgal kararı alan İsrail'e karşı Hamas, barışçıl politikasını sürdürüyor. Hamas bugün arabulucu ülkelerin sunduğu ateşkes ve esir takası anlaşmasını kabul ederken İsrail Başbakanı Netanyahu ise Gazze'yi işgal planını masaya yatırdı.

KURMAYLARIYLA İŞGAL PLANINI GÖRÜŞTÜ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin güney sınırına yakın Reim Askeri Üssünde, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile Güvenlik Kabinesi'nde aldıkları Gazze kentinin işgali planını görüştü.

NETANYAHU'DAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Hamas'ın arabulucu ülkeler Katar ve Mısır'ın sunduğu ateşkes anlaşması teklifini kabul ettiği haberleri üzerine Başbakan Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki hareketin "yoğun baskı altında olduğunu" ileri sürdü.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze kentini işgal kararı alması uluslararası tepkilere neden olurken Tel Aviv yönetimi ve ordu işgal hazırlıklarını sürdürüyor.

HAMAS, ATEŞKESİ KABUL ETTİĞİNİ DUYURMUŞTU

Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları öneriyi kabul ettiklerini bildirmişti.

Kahire ve Doha'nın sunduğu yeni ateşkes ve esir takası önerisinin kabul edildiği belirtilen açıklamada, "Hamas ve Filistinli diğer gruplar, arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'ın dün sunduğu öneriyi kabul ettiklerini ilettiler." ifadelerine yer verilmişti.

NE OLDU?

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.