Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Kokusu, aroması ve lezzetiyle bir başka! Gaziantep'in damak çatlatan lezzetinde hasat başladı

Kokusu, aroması ve lezzetiyle bir başka! Gaziantep'in damak çatlatan lezzetinde hasat başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kokusu, aroması ve lezzetiyle bir başka! Gaziantep&#039;in damak çatlatan lezzetinde hasat başladı
Gaziantep, İslahiye, Biber, Hasat, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin önemli sofralık kırmızı biber üretim merkezlerinden Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hasat başladı. Kokusu, aroması ve lezzetiyle dikkat çeken biberde bu yıl kuraklık nedeniyle verim yüzde 20 düştü. Üreticiler tesis sahiplerinden iyi bir fiyat bekliyor. 

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, ilçeye bağlı Çubuk ve Karakaya mahallelerindeki hasada katıldı. Erdoğan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İslahiye biberinin, kokusu, aroması, kalitesi ve lezzetiyle diğer bölgelerde yetişen ürünlerden farklı olduğunu ifade etti.

Kokusu, aroması ve lezzetiyle bir başka! Gaziantep'in damak çatlatan lezzetinde hasat başladı - 1. Resim

"TOPLAMDA 43 BİN 200 TON REKOLTE BEKLENİYOR" 

Hasat sezonunun bereketli olması temennisinde bulunan Erdoğan, "27 bin dekar alanda kırmızı biber üretimi yapılıyor. Kuraklık, aşırı sıcaklar nedeniyle yüzde 20 oranında verim düştü. Bölgede toplamda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor." dedi.

Kokusu, aroması ve lezzetiyle bir başka! Gaziantep'in damak çatlatan lezzetinde hasat başladı - 2. Resim

Üretici Ali Öztürk de bölge çiftçilerinden ürün alarak işleyen tesis sahiplerinin çiftçiyi destekleyecek bir fiyat açıklamalarını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2025-2026 yaz transfer sezonu bitiş tarihiÖzgür Özel, cuma namazı çıkışı çağrı yaptı: TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırıyoruz
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2018'de fidanları hibeyle dağıtılmıştı! Hasat başladı, kilosu 15-20 bin TL - EkonomiHasat başladı, kilosu 15-20 bin TLLahmacun ustasıydı, atıl araziyi dönüştürdü! Dönüm başına 1,5 ton ürün alıyor, müşteriler sırada bekliyor - EkonomiDönüm başına 1,5 ton ürün alıyor, müşteriler sırada bekliyorFinansal Hizmetler Güven Endeksi ağustosta arttı - EkonomiFinansal Hizmetler Güven Endeksi ağustosta arttıAlmanya ikinci çeyrekte beklentinin üzerinde küçüldü - EkonomiAlmanya ikinci çeyrekte beklentinin üzerinde küçüldüİslam Memiş "Müjdeyi veriyorum" diye açıkladı! Altın satışında yeni dönem başlıyor - Ekonomi"Müjdeyi veriyorum" diye duyurdu! Altın satışında yeni dönemZengezur Koridoru'nda tarihi adım! Bakan Uraloğlu: Tüm dünya için küresel altın bir çağ başlayacak - Ekonomi"Küresel altın bir çağ başlayacak"
Sonraki Haber Yükleniyor...