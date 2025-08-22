İzmir Menderes'te orman yangını söndürüldü mü? Havadan karadan müdahale var

Türkiye'nin orman yangınları ile mücadelesi devam ediyor. Son haber İzmir'den geldi. Menderes'teki orman yangını birçok yerden görüldü. Alevler hızla yayılırken son durum araştırıldı. Peki İzmir Menderes'teki orman yangınında son durum ne? İşte o haberin detayları..

İZMİR'DEKİ YANGIN NEREDE ÇIKTI?

İzmir'deki yangın Menderes ilçesine bağlı Çile Mahallesi'nde saat12.45 sularında ziraat arazisinde çıktı. Kısa sürede alevler rüzgarın da etkisi ile ormana sıçradı.

MENDERES'TEKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 uçak, 9 helikopterle havadan, 25 arazöz, 26 su ikmal ve 4 dozer ile karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

İZMİR'DEKİ YANGIN KUŞADASI'NDAN GÖRÜLDÜ

Gökyüzün doğru metrelerce yükselen dumanlar Kuşadası ilçesinden dahi görülebiliyor.