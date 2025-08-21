Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Muğla, Adana ve Bingöl'de orman yangını! Alevlerle karşı zamanla mücadele

Muğla, Adana ve Bingöl&#039;de orman yangını! Alevlerle karşı zamanla mücadele
Muğla, Adana ve Bingöl'de ormanlık alanda yangın çıktı. Toplamda 17 hava aracı ve ekipler ile alevlere karşı müdahale sürüyor.

Türkiye, birbiri ardına başlayan orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürüyor. Bir yanda alevler söndü derken diğer yanda yeni bir yangın haberi geliyor. Çanakkale ve Bolu'da kontrol altına alınan orman yangınlarının ardından Muğla, Adana ve Biöngöl'de alevler yükseldi.

SEYDİKEMER'DE YERLEŞİM YERLERİ TEHDİT ALTINDA

Muğla'nın Yatağan ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangının ardından Seydikemer ilçesinde ormanlık alan tutuştu.

Muğla, Adana ve Bingöl'de orman yangını! Alevlerle karşı zamanla mücadele - 1. Resim

Seydikemer ilçesi Kabaağaç Mahallesi'nde yerleşim yerleri yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Muğla, Adana ve Bingöl'de orman yangını! Alevlerle karşı zamanla mücadele - 2. Resim

YANGINA 13 HAVA ARACI İLE MÜDAHALE EDİLİYOR

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 helikopter, 6 uçak, 38 arazöz, 12 su ikmal aracı, 5 dozer, 100'ün üzerinde orman işçisi ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek müdahale ediliyor.

Yangını havadan ve karadan kontrol altına almaya çalışan ekipler, alevlerin yakındaki yerleşim yerlerine sıçramaması için de yoğun çaba harcıyor.

Muğla, Adana ve Bingöl'de orman yangını! Alevlerle karşı zamanla mücadele - 3. Resim

KÖYDE ÇIKAN YANGIN ORMANA SIÇRADI

Edinilen bilgiye göre bir diğer yangın Bingöl'de çıktı. Genç ilçesine bağlı Servi köyünde çıkan yangın, üzüm bağları ve ormanlık alana sıçradı.

Muğla, Adana ve Bingöl'de orman yangını! Alevlerle karşı zamanla mücadele - 4. Resim

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

Muğla, Adana ve Bingöl'de orman yangını! Alevlerle karşı zamanla mücadele - 5. Resim

ADANA'DA ALEVLERE KARŞI ZAMANLA MÜCADELE

Adana’da çıkan orman yangınına havadan ve karadan ekipler müdahaleye başladı. Yangın, Sarıçam ilçesine bağlı Turunçlu Mahallesindeki ormanlık alanda çıktı.

Muğla, Adana ve Bingöl'de orman yangını! Alevlerle karşı zamanla mücadele - 6. Resim

Yangını fark edenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan 3 helikopter, 2 uçak ile karadan 20 ekip yangına müdahale etmeye başladı.

Ekiplerin yoğun çalışması sürerken, alevlerin yayılmadan kontrol altına alınmasına çalışıldığı bildirildi.

