Kartalkaya'nın ardından facia yaşanmıştı! İşte Uludağ'daki otelde çıkan yangına sebep olan eksikler

Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından Türkiye, Uludağ'da Kervansaray Otel'in alevlere teslim olmasıyla bir kez daha sarsıldı. 3 kişinin hayatını kaybettiği facia sonrası Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bursa İl Koordinasyon Kurulu, Kervansaray Otel yangınına ilişkin inceleme raporunu yayımladı.

MİLLİ KAYAKÇI VE AİLESİ ÖLMÜŞTÜ

27 Mart 2025’te Uludağ’da çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Yangında Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, eşi Fikriye ve oğlu Berkin Usta hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Berkin Usta'nın 24. Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Milli Kayakçıydı.

23 YILDA YANGINA KARŞI TEK BİR ÖNLEM DAHİ ALINMAMIŞ

TMMOB'un raporuna göre, yönetmelikte tanınan bir yıllık uyum süresinin üzerinden 23 ila 16 yıl geçmiş olmasına rağmen otelde yangına karşı hiçbir ilave veya iyileştirici tedbir hayata geçirilmediği, bina dış cephe kaplamasının yangını önleyici özellikte olmadığı, kaplama ile duvar arasındaki ısı yalıtımının yanıcı malzemeden yapıldığı tespit edildi. Ayrıca iç mekânlarda ise kolay alev alan ahşap lambri kaplamaların yoğun şekilde kullanıldığı vurgulandı.

KAÇIŞ YOLLARI, MERDİVENLER YÖNETMELİĞE UYMUYOR

Raporda şu önemli eksikliklere de yer verildi;

"Yangın anında hayati önem taşıyan kaçış yollarının ve merdivenlerin, yönetmelik şartlarını karşılamadığı, kaçış merdivenlerinde havalandırma ve basınçlandırma sistemi bulunmadığı, ana merdiven kovasının korunumsuz şekilde tüm bina boyunca devam ederek baca etkisi oluşturmuş. Benzer durumda olan tesisat şaftlarının da katlar arasında duman geçirmez olmadığı ve kapaklarının yanıcı lambri kaplama olduğu görüldüğü ve her iki durumun da dumanın hızla yayılmasına neden olduğu tespit edildi.

YAĞMURLAMA SİSTEMİ OTELDE YOK

Mutfaklarda ve söndürme sistemlerinde de büyük eksikler bulunan otelde; sprinkler (yağmurlama) sisteminin yatak sayısı 200’ü geçen yüksek binalarda zorunlu olmasına rağmen otelde tam korumaya sağlamak üzere tesis edilmediği gözlendiği belirtildi."

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulunun raporu, bu eksikliklerin yangının büyümesine ve ölümlere yol açtığını belirterek, etkin ve tarafsız denetim mekanizmalarının kurulması, mevcut mevzuatın titizlikle uygulanması ve yaptırımların caydırıcı hale getirilmesi çağrısında bulundu.