İzmir yanıyor! Menderes'teki orman yangınına 8 uçak, 9 helikopterle müdahale ediliyor

İzmir'in Menderes ilçesi Çile Mahallesi'nde bugün saat 12.45 te ziraat arazisinden çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Kuru otların ve rüzgarın etkisiyle alevler geniş bir alana yayıldı.

Yangına 12.55 itibariyle müdahale başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 uçak, 9 helikopterle havadan, 25 arazöz, 26 su ikmal ve 4 dozer ile karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

Gökyüzüne doğru metrelerce yükselen dumanlar Kuşadası ilçesinden dahi görülebiliyor.