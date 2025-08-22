Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İzmir yanıyor! Menderes'teki orman yangınına 8 uçak, 9 helikopterle müdahale ediliyor

İzmir yanıyor! Menderes'teki orman yangınına 8 uçak, 9 helikopterle müdahale ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İzmir yanıyor! Menderes&#039;teki orman yangınına 8 uçak, 9 helikopterle müdahale ediliyor
Orman Yangını, Menderes, İzmir, Yangın, Uçak, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'in Menderes ilçesinde ziraat arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Geniş bir alana yayılan alevlere havadan 8 uçak ve 9 helikopter, karadan da arazözlerle müdahale sürüyor.

İzmir'in Menderes ilçesi Çile Mahallesi'nde bugün saat 12.45 te ziraat arazisinden çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Kuru otların ve rüzgarın etkisiyle alevler geniş bir alana yayıldı.

Yangına 12.55 itibariyle müdahale başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 uçak, 9 helikopterle havadan, 25 arazöz, 26 su ikmal ve 4 dozer ile karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

İzmir yanıyor! Menderes'teki orman yangınına 8 uçak, 9 helikopterle müdahale ediliyor - 1. Resim

Gökyüzüne doğru metrelerce yükselen dumanlar Kuşadası ilçesinden dahi görülebiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mehmet Ali Erbil 6. kez evleniyor! Duyanlar şaşırdı, gelin bakın kim çıktı…
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bursa'da palyaço dehşeti: Elindeki bıçakla çocukları kovaladı, herkes eve kaçtı - 3. SayfaElindeki bıçakla çocukları kovaladı, herkes eve kaçtıCenazede kavga: “Anneme bakmadınız” tartışması kanlı bitti - 3. SayfaCenazede kavga: “Anneme bakmadınız” tartışması kanlı bitti2 yaşındaki Aren'i hastanelik etmişti! Mahkemede "serbest kalmak" istedi - 3. SayfaAren'i hastanelik etmişti! Tahliyesini istediAdana’da göz göre göre dolandırıcılık! “Parayı atacağım” deyip kayboldu - 3. SayfaAdana’da göz göre göre dolandırıcılık! “Parayı atacağım” deyip kaybolduSokak ortasında infaz! Tartıştığı adamı, kurşun yağdırıp katletti - 3. SayfaTartıştığı adamı, kurşun yağdırıp katlettiYeğenini erkek arkadaşıyla yakalayan amca dehşeti yaşattı: 2 yaralı - 3. SayfaYeğenini erkek arkadaşıyla yakaladı! Dehşet saçtı
Sonraki Haber Yükleniyor...