İstanbul'da yeşil alanda yangın sabotajı! Alevleri söndürmeye çalışan itfaiyecilere saldırdı

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Arnavutköy'de yeşil alanda yangın çıkaran şüpheli, alevleri söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerine saldırdı. Sabotajcı şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Türkiye'nin dört bir yanında yeşil alanlarda insan kaynaklı yangınlar çıkmaya devam ediyor. İstanbul Arnavutköy'de çayırlık alanda yangın çıkaran şahıs ekiplere saldırdı.

YEŞİL ALANDA DUMANLAR YÜKSELDİ

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Atatürk Caddesi’nde saat 16.00 sıralarında yol kenarındaki çayırlık alanda yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da yeşil alanda yangın sabotajı! Alevleri söndürmeye çalışan itfaiyecilere saldırdı - 1. Resim

YANGINI SÖNDÜRMEK İSTEYEN EKİPLERE SALDIRDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir şahsın saldırısına uğradı. İtfaiyecilerin yangına müdahalesini engellemek isteyen saldırgan, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Yangın ise kısa sürede kontrol altına alındı.

İstanbul'da yeşil alanda yangın sabotajı! Alevleri söndürmeye çalışan itfaiyecilere saldırdı - 2. Resim

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Çevredeki vatandaşlar, yangını itfaiye erlerine saldıran şahsın çıkardığını iddia etti. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla alakalı polisin incelemeleri devam ederken, şüphelinin gözaltına alınma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Yanan alan da drone kamerasıyla havadan görüntülendi.

İstanbul'da yeşil alanda yangın sabotajı! Alevleri söndürmeye çalışan itfaiyecilere saldırdı - 3. Resim

GÖRGÜ TANIKLARI O ANLARI ANLATTI

Yangını itfaiye ekiplerine bildiren Yılmaz Onay, "Ben bir saat evvel buradan geçtim, hiçbir şey yoktu. Ondan sonra bir baktım, yangın çıktı. Yangın çıkarken gittim. Ben burada görevliyim. İtfaiyecilere haber verdim, muhtara da gittim. Bu kişi geldi, itfaiyecilere saldırdı. Bana ‘Hap içtim’ dedi. Hap içtiysen ormanı ve insanları yakmaya hakkın yok. Görevli yangıncıya saldırmak nedir? O anda beni de tehdit etti. Kimse beni tehdit edemez. Polis ekiplerince gözaltına alındı" dedi.

