Karabağlar'da sular ne zaman kesilecek? 22 Ağustos İZSU planlı kesinti listesi

İzmir'de barajlar alarm verince planlı su kesintileri yapılmaya başlanmıştı. İZSU, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 6 günde bir yapılan planlı su kesintileri 3 günde bire düşürüldüğü paylaşıldı. İzmirliler ise su kesintisinin nerelerde olacağını merak etti. Karabağlar'da sular kesilecek mi, hangi bölgelerde su kesintisi olacak, sular ne zaman gelecek? gibi sorular merak konusu oldu. 22 Ağustos İZSU Karabağlar'da su kesintisi saatleri...

KARABAĞLAR'DA SULAR KESİLECEK Mİ?

İZSU duyurdu, planlı su kesintilerinin yapılacağı ilçelerden birinin de Karabağlar oldu.

KARABAĞLAR'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Karabağlar, kesinti takviminde ikinci bölgedeki ilçeler arasında yer alıyor. Suların kesileceği saatler ise şöyle;

▪️ 23.08.2025 Cumartesi saat 23.00 ile 24.08.2025 Pazar saat 05.00 arası

▪️ 26.08.2025 Salı saat 23.00 ile 27.08.2025 Çarşamba saat 05.00 arası

▪️ 29.08.2025 Cuma saat 23.00 ile 30.08.2025 Cumartesi saat 05.00 arası

▪️ 01.09.2025 Pazartesi saat 23.00 ile 02.09.2025 Salı saat 05.00 arası

NERELERDE SULAR KESİLECEK?

Karabağlar'da suların kesileceği mahaller de açıklandı, şu şekilde;

▪️ Abdi İpekçi

▪️ Ali Fuat Erden

▪️ Aydın

▪️ Bahriye Üçok

▪️ Barış

▪️ Cennetçeşme

▪️ Devrim

▪️ Emrez

▪️ Esenyalı

▪️ Gazi

▪️ Günaltay

▪️ İhsan Alyanak

▪️ Kibar

▪️ Limontepe

▪️ Metin Oktay (kısmen)

▪️ Özgür

▪️ Peker

▪️ Sevgi

▪️ Uğur Mumcu

▪️ Umut

▪️ Uzundere

▪️ Yaşar Kemal

▪️ Yunus Emre

▪️ Yurtoğlu

▪️ Yüzbaşı Şerafettin