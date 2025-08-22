Gaziemir su kesintisi ne zaman bitecek? 22 Ağustos İZSU su kesintisi saatleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, şehirde alarm veren kuraklık ve azalan su kaynakları sebebiyle 6 Ağustos'tan itibaren kısmi su kesintileri uygulanacağını duyurmuştu. Kesintiler duyurulduğu gibi başladı, fakat bir değişiklik yapıldı. İZSU, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugünden itibaren kesinti planında değişiklik yapıldığı belirtildi.Bundan sonra kesintiler 3 günde bire indirildi. İzmirliler ise su kesintisinin nerelerde olacağını merak etti. Gaziemir'de sular kesilecek mi, hangi bölgelerde su kesintisi olacak, sular ne zaman gelecek? gibi sorular merak konusu oldu. 22 Ağustos İZSU Gaziemir su kesintisi saatleri...

GAZİEMİR'DE SULAR KESİLECEK Mİ?

İZSU'dan yapılan açıklamada planlı su kesintilerinin yapılacağı ilçelerden birinin de Gaziemir olduğu öğrenildi.

GAZİEMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Gaziemir, kesinti takviminde birinci bölgedeki ilçeler arasında yer alıyor. Suların kesileceği saatler ise şöyle;

▪️ 22.08.2025 Cuma saat 23.00 ile 23.08.2025 Cumartesi saat 05.00 arası

▪️ 25.08.2025 Pazartesi saat 23.00 ile 26.08.2025 Salı saat 05.00 arası

▪️ 28.08.2025 Perşembe saat 23.00 ile 29.08.2025 Cuma saat 05.00 arası

▪️ 31.08.2025 Pazar saat 23.00 ile 01.09.2025 Pazartesi saat 05.00 arası

NERELERDE SULAR KESİLECEK?

Gaziemir'de suların kesileceği mahaller de açıklandı, şu şekilde;

▪️ Aktepe

▪️ Atatürk

▪️ Atıfbey

▪️ Beyazevler

▪️ Binbaşı Reşat Bey

▪️ Dokuz Eylül

▪️ Emrez (kısmen)

▪️ Fatih

▪️ Gazi

▪️ Gazikent

▪️ Hürriyet

▪️ Irmak

▪️ Menderes

▪️ Sevgi

▪️ Yeşil, Zafer