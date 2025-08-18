Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'e tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor. Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı Medya A.Ş, Kültür A.Ş ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 35 şüpheli ile sosyal medya yapılanması kapsamında; Ongun kontrolünde faaliyet gösteren ve Bağdatlı ile irtibatları tespit edilen 9 şüpheli olmak üzere toplam 44 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in de bulunduğu şüpheliler, sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Diğer yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerin sayısı 45'e yükseldi.

İNAN GÜNEY DAHİL 20 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheliler soruşturma kapsamında görevlendirilen 11 savcı tarafından ifadeleri alındı.

İfadelerin tamamlanmasının ardından aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 20 şüpheli tutuklama talebiyle, 24 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılana açıklamada da şöyle denildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca İBB’deki yolsuzluklara ilişkin yürütülmekte olan soruşturma kapsamında;

Çıkar amaçlı suç örgütü yönetme, irtikap, rüşvet, kamu kurumu zararına dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçları şüphelisi Murat ONGUN ve firari şüpheli Emrah BAĞDATLI ile irtibatlı olan,

Medya A.Ş, Kültür A.Ş ile İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen 15.08.2025 tarihinde Başsavcılığımız talimatıyla gözaltına alınan 35 şüpheli,

çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında 9 şüpheli,

olmak üzere toplam 44 şüpheli şahsın, Savcılık ifadeleri tamamlanmış olup, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan GÜNEY'in de olduğu 20 Şüpheli tutuklama talebiyle, 24 Şüpheli ise adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur."