İBB'ye yeni operasyon! Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltında

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

'Yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında, sabahın erken saatlerinde CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 44 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, bu isimlerin 40'ı gözaltına alındı.

97 TUTUKLU VAR

İBB'ye yönelik ilk operasyonun yapıldığı 19 Mart'tan bu yana düzenlenen 8 operasyonda toplam gözaltı sayısı 316'ya yükseldi. Şu anda tutuklu bulunan kişi sayısı ise 97.

KAPKİ'NİN İFADESİNDE ADI GEÇİYORDU

İnan Güney, CHP’nin şaibeli kongre soruşturmasında şüpheli olarak 26 Mart 2025'te ifade vermişti. Ayrıca Güney'in ismi, bir önceki soruşturmada da tutuklu bulunan Murat Kapki'nin ifadesinde adı geçiyordu.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"İBB’deki yolsuzluklara ilişkin yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında;

Çıkar amaçlı suç örgütü yönetme, irtikap, rüşvet, kamu kurumu zararına dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçları şüphelisi Murat ONGUN ve firari şüpheli Emrah BAĞDATLI ile irtibatlı Medya A.Ş, Kültür A.Ş ile İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen ve aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan GÜNEY’in de bulunduğu 35 şüpheli, yine Murat ONGUN kontrolünde faaliyet gösteren ve firari şüpheli Emrah BAĞDATLI ile irtibatları tespit edilen çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında 9 şüpheli olmak üzere toplam 44 şüpheli şahıs hakkında gözaltı talimatı verilmiştir."