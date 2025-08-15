Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İnan Güney kimdir, neden gözaltına alındı? Hakkındaki suçlamalar araştırılıyor

İnan Güney kimdir, neden gözaltına alındı? Hakkındaki suçlamalar araştırılıyor

- Güncelleme:
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında son dakika gelişmesi yaşandı. Yapılan yeni dalga ile ilgili soruşturmada Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de gözaltına alındı. İnan Güney'in ne ile suçlandığı merak ediliyor. Peki İnan Güney kimdir, niçin gözaltına alındı? İşte tüm detaylar...

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifade vermek üzere emniyete çağırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili açıklamada bulundu. Peki, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ne ile suçlanıyor, kimdir ve  kaç yaşında? İşte en çok araştırılan konular ve cevapları... 

İnan Güney kimdir, neden gözaltına alındı? Hakkındaki suçlamalar araştırılıyor - 1. Resim

İNAN GÜNEY NE İLE SUÇLANIYOR?

İstanbul'da Beyoğlu Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında aralarında Belediye Başkanı İnan Güney’in de olduğu 40 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili yaptığı açıklamada  "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve 2820 sayılı yasaya muhalefet suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadesi alınmak üzere çağrı kâğıdı ile ifadeye çağırılmıştır" ifadelerini kullandı. 

İnan Güney kimdir, neden gözaltına alındı? Hakkındaki suçlamalar araştırılıyor - 2. Resim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

İnan Güney kimdir, neden gözaltına alındı? Hakkındaki suçlamalar araştırılıyor - 3. Resim

ARALARINDA İNAN GÜNEY DE VAR!

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, şüpheli Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı Medya A.Ş, Kültür A.Ş ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 35 şüpheli tespit edildi. Polis ekipleri, çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında, Ongun kontrolünde faaliyet gösteren ve Bağdatlı ile irtibatları tespit edilen 9 şüpheli belirledi.

Kimlikleri belirlenen 44 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in de aralarında olduğu 40 şüpheli gözaltına alındı.

İnan Güney kimdir, neden gözaltına alındı? Hakkındaki suçlamalar araştırılıyor - 4. Resim

İNAN GÜNEY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İnan Güney, 1977 yılında Beyoğlu Örnektepe'de dünyaya geldi. Aslen Sivaslıdır.  İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra, Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans çalışmalarını Marmara Üniversitesi’nde Yerel Yönetimler alanında sürdüren Güney, ‘Türkiye’de Büyükşehir Yönetimi: İstanbul Örneğinde Siyasal Temsil, Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ başlıklı tez üzerinde çalıştı.

İnan Güney kimdir, neden gözaltına alındı? Hakkındaki suçlamalar araştırılıyor - 3. Resim

İnan Güney evli ve üç kız babasıdır.

