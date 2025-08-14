Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İBB'ye 8. dalga operasyonda yeni tutuklama kararı

İBB'ye 8. dalga operasyonda yeni tutuklama kararı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İBB&#039;ye 8. dalga operasyonda yeni tutuklama kararı
Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Yolsuzluk Soruşturması, Tutuklama Kararı, İBB, Adli Kontrol, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. 7 şüpheli için ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması 8. dalga ile sürdü. 

Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’ndan itibaren irtibatlı olduğu öne sürülen şüpheli İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra şüpheli Murat Ongun’a bağlı olarak İBB'de yolsuzluklara karıştığı iddiasıyla İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanlarından oluşan 13 şüpheli gözaltına alındı.

OĞLU VE ESKİ EŞİ DE ARALARINDA

13 şüpheliden 8'i, bugün savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Savcılık, tutuklama talebiyle sevk edilenlerin İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in oğlu Örsan Çetin ile Doğukan Arıcı, İlkay Onok, Ömer Aydın, Ümit Güngör, Ferhat Karatop, Ali Arslan ve Ahmet Işık'ın tutuklanmasını istedi

Taner Çetin'in eski eşi Canan Çetin ile diğer şüpheliler Baran Yalgı, Emine Merve Köseoğlu, Serkan Gürsoy ve Mehmet Ünal, haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 7'Sİ ADLİ KONTROL İLE SERBEST

Nöbetçi hakimlik 6 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın play-off'taki rakibi şimdiden belli olduAydın'da istifalar peş peşe geldi! Aynı aileden 3 isim
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aydın'da istifalar peş peşe geldi! Aynı aileden 3 isim - GündemAydın'da istifalar peş peşe geldi! Aynı aileden 3 isimÖzgür Özel Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün arabasında mı? Yeni kayıtlar ortaya çıktı - GündemYeni kayıtlar ortaya çıktıMurat Kapki'nin ifadeleri Özgür Özel'i yalanladı! Gerçekler bambaşka çıktı  - GündemKapki'nin ifadeleri Özgür Özel'i yalanladı!Adli Tıp Kurumu'ndan Murat Çalık için sağlık raporu: Cezaevinde kalmasına engel yok - GündemAdli Tıp Kurumu'ndan Murat Çalık kararıİstanbul'da şiddetli rüzgar alarmı! Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, deniz seferleri iptal edildi - Gündemİstanbul'da şiddetli rüzgar alarmı!Türkiye - Suriye sınırının sıfır noktasında orman yangını! Dumanlar Hatay'dan görülüyor - GündemSınırın sıfır noktasında orman yangını çıktı!
Sonraki Haber Yükleniyor...