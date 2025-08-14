İBB'ye 8. dalga operasyonda yeni tutuklama kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması 8. dalga ile sürdü.

Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’ndan itibaren irtibatlı olduğu öne sürülen şüpheli İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra şüpheli Murat Ongun’a bağlı olarak İBB'de yolsuzluklara karıştığı iddiasıyla İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanlarından oluşan 13 şüpheli gözaltına alındı.

OĞLU VE ESKİ EŞİ DE ARALARINDA

13 şüpheliden 8'i, bugün savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Savcılık, tutuklama talebiyle sevk edilenlerin İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in oğlu Örsan Çetin ile Doğukan Arıcı, İlkay Onok, Ömer Aydın, Ümit Güngör, Ferhat Karatop, Ali Arslan ve Ahmet Işık'ın tutuklanmasını istedi

Taner Çetin'in eski eşi Canan Çetin ile diğer şüpheliler Baran Yalgı, Emine Merve Köseoğlu, Serkan Gürsoy ve Mehmet Ünal, haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 7'Sİ ADLİ KONTROL İLE SERBEST

Nöbetçi hakimlik 6 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.