Murat Kapki kimdir, neden tutuklandı? Hakkınki suçlamalar araştırılıyor

Reklam sektörünün önde gelen firmalarından ADVERTCITY şirketinin kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan iş adamı Murat Kapki, İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapmasında tutuklanarak cezaevinde gönderilmişti. CHP lideri Özgür Özel'in açıklamalarının ardından Murat Kapki'nin adı internette en çok aranan isimlerden biri oldu. Peki Murat Kapki kimdir, ne iş yapar? İşte merak edilenler...

MURAT KAPKİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1973 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Murat Kapki, Eğitim hayatını İstanbul'da tamamladı. İş hayatına genç yaşta aile şirketlerinde çalışarak başlayan Kapki, 2009 yılında halen Türkiye'nin 49 ilinde faaliyet gösteren Completo'yu kurdu. Açık hava reklamcılık sektörünün önemli oyuncularından biri olan Advertcity'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Fenerbahçe fanatikliği ile de tanınan ünlü iş adamı aynı zamanda kulübün kongre üyesidir.

MURAT KAPKİ NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ne yönelik geçtiğimiz mart ayında düzenlenen yolsuzluk operasyonunda çok sayıda isim gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Suçlamalar ise “suç örgütü kurma ve yönetme, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma” yönünde oldu. Tutuklanan isimlerden biri de iş adamı Murat Kapki idi.