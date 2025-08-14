Özlem Çerçioğlu istifa mı etti, kimdir, AK Parti'ye mi geçti? Çerçioğlu açıklama yaptı!

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, son günlerde gündemde olan AK Parti’ye geçeceği iddialarının ardından CHP’den istifa ettiğini açıkladı.

Çerçioğlu, partiden ayrılma gerekçesini hem kişisel prensipleri hem de Aydın halkına olan sorumluluğu çerçevesinde aldığı bir karar olarak açıklarken siyasi geleceğiyle ilgili merakları da artırdı. Özlem Çerçioğlu istifa mı etti, kimdir, AK Parti'ye mi geçti?

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU İSTİFA MI ETTİ?

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, son günlerde gündeme gelen AK Parti’ye geçeceği iddialarının ardından CHP’den istifa ettiğini resmen açıkladı. Çerçioğlu, kendisiyle birlikte üç belediye başkanının da partiden ayrıldığını duyurdu.

Açıklamasında, CHP içinde yaşadığı demokratik olmayan uygulamalar ve parti içinde çözüm aramalarına rağmen sonuca ulaşamaması nedeniyle istifa kararı aldığını belirtti.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU AK PARTİ'YE Mİ GEÇTİ?

Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifasının ardından AK Parti’ye geçip geçmeyeceği konusu gündemin en çok tartışılan başlıklarından biri oldu.

Çerçioğlu, yaptığı açıklamada partiden ayrıldığını belirtirken AK Parti’ye geçeceğine dair bir ifade kullanmadı.

Çerçioğlu’nun yeni siyasi adresi henüz netleşmedi.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KİMDİR?

"Topuklu Efe" lakabıyla tanınan Özlem Çerçioğlu 11 Ağustos 1968’de Aydın’ın Nazilli ilçesinde doğdu. Eğitim hayatını Nazilli’de tamamladıktan sonra 1988 yılında Selçuk Üniversitesi Makine Resim Konstrüksiyon Bölümü’nden mezun oldu.

Üniversite sonrası bir süre New York’ta özel sektörde Müşteri İlişkileri Müdürü olarak görev yaptı ve Türk derneklerinde gönüllü çalışmalar yürüttü. Evli ve iki çocuk annesi olan Çerçioğlu, ileri düzey İngilizce bilmektedir.

Siyasi kariyerine 2002 yılında CHP’de başlayan Çerçioğlu, 22. ve 23. dönemlerde Aydın Milletvekili olarak TBMM’de görev yaptı. Bu süreçte İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar ve Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda yer aldı.

2009 yılında Aydın Belediye Başkanı seçilen Çerçioğlu, 2014 yılında Aydın’ın büyükşehir statüsüne kavuşmasıyla ilk Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladı.

2019 ve 2024 seçimlerinde yeniden seçilerek üst üste dört dönemdir Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir.