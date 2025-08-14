Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Özgür Özel'in 'Murat Kapki-Mücahit Birinci' iddiasına soruşturma

Özgür Özel'in 'Murat Kapki-Mücahit Birinci' iddiasına soruşturma

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugünkü açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Kapki ve Mücahit Birinci iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Öte yandan, Özel'in iddialarına Mücahit Birinci'den de cevap geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Bayrampaşa'daki mitingde, "AK Parti kuruluş yıl dönümü hediyen geliyor, yarın 12.00'yi bekle. Tayyip Bey, hani 'Turpun büyüğü heybede.' diyorsun ya. Heybede tutmayacağım, yarın 12.00'yi bekle. İmzalı, yazılı… Açık açık isimler yazıyor. Ak Toroslar çetesi çöküyor. AK Parti çöküyor. Yarın AK Parti'ye kuruluş yıl dönümü hediyesi" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün bahsettiği 'dosyayı' açıkladı. Özel, "Mücahit Birinci denilen arkadaş gider. Murat Kapki'yle konuşur ve 31 Temmuz 2025 günü, 1,5 sayfalık bir ifade tutanağını önüne koyup, 'Bunu imzalayacaksın ve üstüne de 2 milyon dolar vereceksin, buradan tıpış tıpış gideceksin' dedi ifadelerini kullandı. Özel, Kapki'nin şikayet dilekçesini de paylaştı.

Mücahit Birinci
Mücahit Birinci

MÜCAHİT BİRİNCİ'DEN AÇIKLAMA

CHP lideri Özel'in iddialarından sonra X hesabından bir açıklama yapan Mücahit Birinci, şu ifadeleri kullandı:

"Şu zırvaların bir bitsin sana kendi öngördüğüm sürede bir cevap vereceğim Özgür Özel. Çok uzun sürmeyecek. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacak."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Özgür Özel'in bu açıklamalarından dakikalar sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bir açıklama geldi ve konuyla ilgili resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklama şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ; 14.08.2025 tarihinde bazı basın yayın kuruluşları, sosyal medya kuruluşları vasıtasıyla öğrenilen, Cumhuriyet Başsavcılğımızın 2024/228233 sayılı soruşturma dosyamız tutuklu şüphelilerinden Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla resen soruşturma başlatılmış olup gelişmelerden ayrıca gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır."

