Özgür Özel bugün ne açıklayacak? Cem Küçük'ten dikkat çeken iddia
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün önemli bir açıklamada bulunacağını belirtti. AK Parti'yi işaret eden Özel'in neyi açıklayacağı merak edilirken, Cem Küçük'ten çarpıcı bir iddia geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, dün yaptığı açıklamalarla siyaset gündemine yeni bir yön verdi. AK Parti'yi kastederek “Onlara yarın 12’de kuruluş yıl dönümü hediyesi vereceğim” diyen Özel’in sürprizinin ne olduğu merak konusu oldu.
Hem sosyal medyada hem de siyasi kulislerde konuya dair tahminleri yürütülürken, Özel’in açıklamalarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmasıyla ilgili olduğuna kesin gözüyle bakılıyor.
Tüm bu tartışmalar devam ederken, Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük’ten yeni bir paylaşım geldi.
KÜÇÜK'TEN DİKKAT ÇEKEN İDDİA
Cem Küçük, Özel'in açıklamalarının Murat Kapki ile ilgili olacağını iddia etti ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Bendeki bilgi. CHP lideri Özgür Özel’in 12:00’de açıklayacağı şeyin, 4 kere itirafçı olan, yalancı dedikleri Kapki'nin, içinde bazı avukatları zikrettiği Özgür Özel'e yazmış olduğu imzalı mektubuymuş."
NE OLMUŞTU?
Dün İstanbul Bayrampaşa'da düzenlenen mitingde konuşan CHP lideri Özgür Özel, hakkında açılan soruşturmaya değinerek şu ifadeleri kullanmıştı:
"Adalet bakanı! Ben konuşma yaparken kızmışım 'lan' demişim diye bana soruşturma açmış. Adalet Bakanı, yarın ilan ediyorum. Yarın 12'yi bekle. AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde en güzel hediyeyi vereceğiz.
Bütün basın mensuplarını çağırıyorum. Bizden belediye başkanı çalıyorsunuz ya, yarın öğlen 12'de göreceğiz ne olacak!"