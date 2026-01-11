Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Isparta–Konya karayolu Etibank Tesisleri mevkiinde öğle saatlerinde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi.

ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Mehmet K. yönetimindeki 35 AJ 0545 plakalı kamyonet, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Faciadan dönüldü! Şarampole yuvarlanan araçtan sağ çıktılar: 3 yaralı

3 KİŞİ YARALANDI

Korkunç kazada Mehmet K. ile yolcu konumunda bulunan Elif K. ve Süleyman C. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Mehmet K., Elif K. ve Süleyman C. ambulanslarla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine götürüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası