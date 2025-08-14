Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
AK Parti'de 24. yıla özel tören!

AK Parti'de 24. yıla özel tören!

Yeni yaşını 81 ilde kutlayacak olan AK Parti’ye, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte katılımlar olacak.

EMRAH ÖZCAN ANKARA -Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 14 Ağustos 2001’de “Aydınlığa açık, karanlığa kapalı” sloganıyla yola çıkan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 24’üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Erdoğan’ın katılacağı Ankara’daki törende partiye katılımlar yaşanacak. CHP’den Gaziantep Şehitkâmil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, İyi Parti’den Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal ile Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar ve Kastamonu Bozkurt’tan bağımsız olarak belediye başkanı seçilen Muammer Yanak, AK Parti’ye katılacak. 

