Haberler > Gündem > General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

- Güncelleme:
General ve amiral atamaları Resmi Gazete&#039;de yayımlandı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararı ile general ve amiral atamaları yapıldı. Karara göre Kara Kuvvetleri Komutanlığında 119, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 35, Hava Kuvvetleri Komutanlığında 31 general ve amiral ataması gerçekleştirildi.

Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerine bağlı general ve amirallerin atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığında 119, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 35, Hava Kuvvetleri Komutanlığında 31 general ve amiralin atamaları yapıldı.

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı - 1. Resim

ORDU KOMUTANLARI DEĞİŞTİ 

Buna göre, Orgeneral Bahtiyar Ersay 1'inci Ordu Komutanlığına, Korgeneral Zorlu Topaloğlu 2'nci Ordu Komutanlığına, Orgeneral Kemal Yeni 3'üncü Ordu Komutanlığına, Orgeneral Levent Ergün Genelkurmay İkinci Başkanlığına atanırken, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına ise Orgeneral Rafet Dalkıran getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

