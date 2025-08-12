Erdoğan'dan yeni atama kararı! Jandarma Genel Komutanlığı'nda üst düzey değişiklik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de, yeni atama kararları yayımlandı. Jandarma Genel Komutanlığı'na Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Ali Doğan atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Jandarma teşkilatında bazı üst düzey görev değişiklikleri yapıldı.
JANDARMA'DA ÜST DÜZEY DEĞİŞİKLİK
Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız Ankara İl Jandarma Komutanlığına, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına, Jandarma Genel Komutanlığı Destek Kıt'alar Grup Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Özer Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına atandı.
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA ALİ DOĞAN ATANDI
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Ali Doğan ise Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandı.
