YAŞ atamaları Resmi Gazete'de: 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 16 general, 7 amiral ve 77 albay bir üst rütbeye terfi etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun görev süresinin bir yıl uzatıldığı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları ile birlikte, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunun 38, 47, 49 ve 54’üncü maddeleri ile 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ve Kamu Kurum Kuruluşlarında Atama usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9’uncu maddesi gereğince Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup 16 general, 7 amiral ve 77 albay 30 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi edildi.

ATAMA VE GÖREVDEN ALMA KARARLARI

Ayrıca karar ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına Ayberk Özerş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliğine ise Ahmet Erdaş atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yazar ise görevden alındı. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcıları Zekeriya Nane ve Recep Ateş ile Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici görevden alındı.