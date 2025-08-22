Cristian Baroni Fenerbahçe'ye ne zaman geldi?

Brezilya futbolunun yetkin isimlerinden Cristian Baroni Fenerbahçe'ye geldiği tarih yeniden gündeme geldi. 11 yıl sonra İstanbul'a gelen eski yıldız futbolcu, Aykut Kocaman'la görüştüğü anlar çok konuşuldu.

CRİSTİAN BARONİ FENERBAHÇE’YE NE ZAMAN GELDİ?

Cristian Baroni, 20 Temmuz 2009 tarihinde Brezilya’nın Corinthians takımından Fenerbahçe’ye 5 milyon euro karşılığında transfer oldu ve beş yıllık sözleşme imzaladı.

İlk maçına 2 Ağustos 2009’da Beşiktaş ile oynanan Türkiye Süper Kupası maçında çıkan Baroni, ilk sezonunda 38 maçta forma giyerek 3 gol attı ve takımın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.

Fenerbahçe’deki kariyeri boyunca Baroni, mücadeleci yapısı ve uzaktan attığı gollerle dikkat çekti. 2012 yılında sözleşmesini 2013-14 sezonuna kadar uzatan oyuncu, yıllık 1.8 milyon euro kazanarak kulübün önemli isimlerinden biri oldu.

Baroni’nin son olarak Benfica maçı için İstanbul’a geldiğinde eski teknik direktörü Aykut Kocaman ile bir araya geldiğini ve Kadıköy’ü ziyaret ettiğini aktardı.

CRİSTİAN BARONİ FENERBAHÇE'DE KAÇ GOL ATTI?

Baroni, 2009-2014 yılları arasında Fenerbahçe’de 5 sezon forma giydi. Bu sürede 196 maçta 29 gol ve 23 asistlik performans sergiledi.

CRİSTİAN BARONİ KİMDİR?

25 Haziran 1983 tarihinde Brezilya'da doğdu. Orta saha mevkiinde görev alan eski futbolcu 2021 yılında profesyonel kariyerini noktaladı. 273 resmi maça çıkan yıldız isim toplamda 31 gol alttı.

2009-2014 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Baroni, bu sürede Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Avrupa maçları olmak üzere toplamda 196 maça çıktı. Sarı lacivertli kulüpteki kariyerinde toplam 29 gol attı.