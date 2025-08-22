Türkiye, Karadeniz’de oyunun kurucusu mu oluyor? Zelenskiy açıkladı!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Kiev'de düzenledikleri ortak basın toplantısında Ukrayna'nın güvenliği, barış görüşmeleri ve Türkiye'nin muhtemel rolüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE, KARADENİZ'DE GARANTÖR ROLÜ ÜSTLENMEK İSTİYOR

Zelenskiy, "Türkiye, deniz güvenliğinin sorumluluğunu üstlenerek Ukrayna'nın güvenlik garantilerinin bir parçası olmak istediğini açıkladı" diyerek Ankara’nın Karadeniz’deki istikrar için adım attığını vurguladı:

“Ulaşmamız gereken sonuç budur. Hangi ülkelerin karada yardım ettiği, hangilerinin gökyüzümüzün güvenliğini sağladığı, hangilerinin denizde güvenliği garanti ettiği konusunda net bir mimariye ihtiyacımız var. Türkiye de son Gönüllüler Koalisyonu'nda bu yönde konuştu: Ukrayna’nın deniz güvenlik garantilerinin bir parçası olmak istiyoruz.”

"MADDE 5 BENZERİ GÜVENCE OLMALI"

Ukrayna lideri, güvenlik garantilerinin NATO’nun meşhur 5. Maddesi'ne benzer şekilde “otomatik bir savunma refleksi” içermesi gerektiğini belirtti. “Şu anda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin finansmanı, silah temini ve diplomatik çabalar masada” dedi.

"Dürüst olmak gerekirse, Rusya güvenlik garantilerinden bahsettiğinde, kimlerin onları tehdit ettiğini anlamıyorum. Sonuçta, onlar bize saldırdı."

"PUTİN İLE GÖRÜŞMENİN ÖNÜNÜ KESİYORLAR"

Zelenskiy, “Ruslar toplantının olmaması için her şeyi yapıyor ama Ukrayna korkmuyor” ifadeleriyle doğrudan Kremlin’i işaret etti. Moskova diplomatik bir adım atmazsa, daha güçlü yaptırımların devreye alınması gerektiğini savundu.

"TRUMP TEK ARAYABİLECEK KİŞİ"

Putin ile görüşme ihtimaline de değinen Zelenskiy, Trump ile diplomasi üzerine uzun bir konuşma yaptığını ve Trump’ın Putin’i arayabilecek “tek kişi” olduğunu söyledi. İlk etapta üçlü görüşme planlandığını, ancak Rusya’nın sadece ikili formatı önerdiğini belirtti.

RUTTE'DEN CAYDIRICILIK VURGUSU Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantilerinin "çatışma sonrası ikinci savunma hattı" işlevi göreceğini vurguladı. Rutte’ye göre ilk öncelik, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin (AFU) yeniden inşası ve güçlendirilmesi olacak. "Şu anda garantilerin tanımlanması üzerinde çalışıyoruz. Ve ikili görüşmelerin başlayacağı an geldiğinde, Rusya’nın anlaşmaya uymasını ve bir daha asla Ukrayna’nın tek bir metrekare toprağına tecavüz etmemesini sağlamak için yanınızda dostlarınızın gücünün olduğunu bileceksiniz.” şeklinde konuştu. TRUMP VURGUSU! Rutte ayrıca, Trump’ın, Putin ile yaşanan çıkmazı kırmayı stratejik öncelik olarak belirlediğini ve ABD’nin güvenlik garantileri sürecine dahil olacağını açıkça dile getirdiğini söyledi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise güvenlik garantilerinin iki katmanlı olacağını açıkladı: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin güçlendirilmesiyle barış sağlanması, ABD ve Avrupa'nın Kremlin’i yeni saldırılardan caydıracak net garantiler sunması. Rutte ayrıca, Ukrayna'da yabancı askerlerin konuşlandırılması konusunun halen tartışıldığını, ancak henüz kesin bir kararın olmadığını aktardı. Öte yandan, NATO ülkeleri son bir ay içerisinde ABD'den Ukrayna'ya toplam 1,5 milyar dolar değerinde silah tedarik etti ve bu desteği sürdürmeyi planladıklarını duyurdu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, çatışmalar sona erdiğinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin hem kapasite hem sayı açısından daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini vurguladı. Rutte ayrıca, Kiev’in kontrolündeki bölgelerde yeni askeri üretim tesisleri kurulmasının da NATO'nun uzun vadeli planları arasında olduğunu ifade etti.

Rutte'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar:

"Öncelikle, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın birlikte, ortak çalıştığına katılıyorum. Ve güvenlik garantilerinden bahsediyoruz. İki seviye olacağını düşünüyoruz. Birinci seviyede, aslında bir barış anlaşması veya ateşkes ya da her ikisinin birleşimi olacak. Yani, birinci seviye, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin mümkün olan en güçlü hale getirilmesi için olacak, böylece her türlü zorluğa dayanabilirler. ABD Ukrayna'daki durumun çözümüne müdahil olacak ve Budapeşte Memorandumunu tekrarlamayacak."

KİEV'DE HAVA ALARMI İLAN EDİLDİ!

Öte yandan Ukrayna’nın başkenti Kiev’de hava saldırısı alarmı verildi. Saldırı ihtimali nedeniyle şehir genelinde sirenler çaldı ve halk sığınaklara yönlendirildi.