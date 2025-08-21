Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Zelenskiy, Putin'le görüşmek için şartını açıkladı! Görüşme için Türkiye'yi işaret etti

Zelenskiy, Putin'le görüşmek için şartını açıkladı! Görüşme için Türkiye'yi işaret etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Zelenskiy, Putin&#039;le görüşmek için şartını açıkladı! Görüşme için Türkiye&#039;yi işaret etti
Zelenskiy, Putin, Görüşme, Ukrayna, Rusya, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmek için şartını sundu. Zelenskiy ayrıca Putin'le, aralarında Türkiye'nin de olduğu 3 ülkeden birinde görüşebileceğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, hafta başında Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington DC'de ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme yapmıştı.

Toplantıya, ABD'li ve Ukraynalı yetkililerle birlikte birçok Avrupa ülkesinin lideri de katılmıştı. Görüşmelerde Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın sona ermesine yönelik fikirler ele alınmıştı.

GÜVENLİK GARANTİSİNİ ŞART KOŞTU

Bölgedeki gelişmeler dikkatle takip edilirken Ukrayna kanadından dikkat çeken bir açıklama geldi. Görüşmenin gerçekleşmesi durumunda Türkiye'yi muhtemel lokasyonlardan biri olarak gösteren Zelenskiy, "Güvenlik garantileri konusunda anlaşıldığında Putin'le görüşme mümkün. 7-10 gün içinde anlaşmak istiyoruz. Ve bu anlayışa dayanarak, ABD Başkanı Donald Trump ile de üçlü bir toplantı yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Zelenskiy, Putin'le görüşmek için şartını açıkladı! Görüşme için Türkiye'yi işaret etti - 1. Resim

TÜRKİYE DAHİL 3 ÜLKENİN İSMİ GEÇİYOR

Zelenskiy, Türkiye'nin yanı sıra İsviçre ve Avusturya'nın da potansiyel ev sahibi ülkeler olabileceğini söyledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tüketici güven endeksi 84,3 olduÖZYES sonuçları ne zaman açıklanacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump’tan tarihi gaf! Duyanlar kulaklarına inanamadı, ülkeleri birbirine karıştırdı - DünyaDuyanlar kulaklarına inanamadıAVM'de yürüyen merdiven dehşeti! 2 yaşındaki çocuğun kolu koptu - DünyaAVM'de yürüyen merdiven dehşeti!ABD'de feci kaza! Savaş uçağı okyanusa çakıldı - DünyaABD'de feci kaza! Savaş uçağı okyanusa çakıldıBeyaz Saray tarihinde bir ilk! TikTok hesabı açtılar - DünyaBeyaz Saray tarihinde bir ilk! TikTok hesabı açtılarBolivya'da 3 büyük orman yangını! "Ulusal Acil Durum" ilan edildi - DünyaÜlkede "Ulusal Acil Durum" ilan edildiMerhameti ve adaleti ile tanınıyordu! Ünlü yargıç Frank Caprio 88 yaşında hayatını kaybetti - DünyaÜnlü yargıç Caprio 88 yaşında hayatını kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...