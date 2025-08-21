Zelenskiy, Putin'le görüşmek için şartını açıkladı! Görüşme için Türkiye'yi işaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, hafta başında Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington DC'de ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme yapmıştı.

Toplantıya, ABD'li ve Ukraynalı yetkililerle birlikte birçok Avrupa ülkesinin lideri de katılmıştı. Görüşmelerde Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın sona ermesine yönelik fikirler ele alınmıştı.

GÜVENLİK GARANTİSİNİ ŞART KOŞTU

Bölgedeki gelişmeler dikkatle takip edilirken Ukrayna kanadından dikkat çeken bir açıklama geldi. Görüşmenin gerçekleşmesi durumunda Türkiye'yi muhtemel lokasyonlardan biri olarak gösteren Zelenskiy, "Güvenlik garantileri konusunda anlaşıldığında Putin'le görüşme mümkün. 7-10 gün içinde anlaşmak istiyoruz. Ve bu anlayışa dayanarak, ABD Başkanı Donald Trump ile de üçlü bir toplantı yapmayı hedefliyoruz" dedi.

TÜRKİYE DAHİL 3 ÜLKENİN İSMİ GEÇİYOR

Zelenskiy, Türkiye'nin yanı sıra İsviçre ve Avusturya'nın da potansiyel ev sahibi ülkeler olabileceğini söyledi.