Trump yeniden Zelenskiy’e yüklendi! "Putin’e verilen bir söz vardı"

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News’e özel açıklamalarda bulundu.

Kiev yönetiminin çatışmayı sona erdirmek için taviz vermesi gerektiğini belirten Trump, "Zelenskiy esneklik göstermeli" dedi.Müzakerelerin ancak bu şekilde ilerleyebileceğini ifade etti.

Putin ve Zelenskiy'nin "düşündüğünden daha iyi anlaştığını" söyleyen Trump, bu nedenle liderlerin önce kendi aralarında görüşmesi gerektiğini, ardından kendisinin devreye gireceğini belirtti.

Röportajda savaşın çözümüne dair fikirlerini açıkça ortaya koyan Trump, Ukrayna’nın NATO üyeliğini dışladı. Ayrıca Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği Kırım’ın geri verilmesinin masada olmadığını vurguladı.

Tüm bu şartlara rağmen Trump, Kiev yönetiminin nihai bir anlaşmada “çok fazla toprak alacağını” söyledi. Trump'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"UKRAYNA BİR TAMPON BÖLGEYDİ"

Trump, Ukrayna’nın jeopolitik konumuna ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeyi kullandı:

"Ukrayna, Rusya ile Avrupa'nın geri kalanı arasında bir tür tampon bölgeydi. Biden işin içine girene kadar her şey yolunda gidiyordu."

"ABD, AVRUPA'YA DESTEK VEREBİLİR"

Trump, Ukrayna’daki askeri varlık tartışmalarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"ABD, Ukrayna'da asker konuşlandırılması konusunda Avrupa'ya, hava desteği de dahil olmak üzere yardımcı olabilir."

Ukrayna’daki savaş sırasında ABD askerlerinin sahada olup olmayacağına ilişkin soruya ise Trump,"Size güvence veriyorum" cevabını verdi.

Görüşmelerin başlamasından bu yana Trump, Ukrayna’ya ABD askeri göndermeyeceğine dair çok net konuştu.

"UKRAYNA NATO'YA GİRMEYECEK"

Trump, Ukrayna’nın NATO’ya katılımı konusundaki tutumunu yineledi. Açıklamasında, "Ukrayna'nın NATO'ya katılması, Sovyetler Birliği ya da Rusya olsun, Ruslar için her zaman yasaktı. Bu, Putin'den çok önceydi" dedi.

Trump, bu sözleriyle Kiev’in ittifaka üyeliği konusunda net bir tavır ortaya koydu. “Ukrayna NATO'nun bir parçası olmayacak” ifadesiyle konuyu kapattı.

"RUSYA ÇOK DAHA BÜYÜK BİR MİLLET"

"Önümüzdeki birkaç hafta içinde Başkan Putin hakkında bilgi edineceğiz. Anlaşma yapmak istememesi mümkün" diyen Trump, Rusya'nın askeri gücüne ilişkin olarak şunları söyledi:

"Rusya, insanlar ister istemez güçlü bir askeri millettir. Çok daha büyük bir millettir. Kendi büyüklüğünüzün 10 katı olan bir millete karşı koyamazsınız."

"SSCB VE RUSYA SINIRLARINDA NATO'YU GÖRMEK İSTEMEMEKTE HAKLIYDI"

Trump, NATO’nun doğuya genişlemesine ilişkin şu ifadeyi kullandı:

"SSCB ve Rusya'nın sınırlarında NATO'yu görmek istemeyerek haklı olduklarını" yorumunu paylaştı.

"PUTİN VE ZELENSKİY İYİ DURUMDA"

Trump, iki liderin durumu hakkında ise şunları söyledi:

"Belki düşündüğümden biraz daha iyi anlaşıyorlar."

Ayrıca, Putin için "Umarım iyi olur. Değilse, zor bir durum olacak" dedi.

"PUTİN'İ AVRUPALI LİDERLERİN ÖNÜNDE ARAMADIM" Fox News muhabirin "Görüşmeniz sırasında Putin’i arama kararı aldığınızda Avrupa liderlerinin tepkisi ne oldu?" sorusu üzerine cevap veren ABD Başkanı "Bunu onların önünde yapmadım. Bunun Başkan Putin'e saygısızlık olacağını düşündüm." şeklinde konuştu. "ABD ASKER GÖNDERMEYECEK" "NATO olamaz çünkü bu asla gerçekleşmeyecek bir şey. O yapamazdı. Bunu yapamazlardı. Eğer siz Rusya olsaydınız, düşmanınızın, rakibinizin sizin hattınızda oturmasını kim isterdi ki? Siz bunu yapmazsınız" diyen Trump, Ukrayna topraklarında ABD askerlerinin bulunmayacağını yineledi. "FRANSA, ALMANYA VE İNGİLTERE KARA BİRLİKLERİ İSTİYOR" Trump, Avrupa’nın Ukrayna’ya yönelik askeri planlarını da gündeme getirdi. Açıklamasında, "Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık, Ukrayna için güvenlik garantisi kapsamında kara birlikleri istiyor" dedi. "UKRAYNA ÇOK FAZLA TOPRAK ALACAK" Trump, savaşın muhtemel sonucu hakkında da konuştu. Açıklamasında "Ukrayna çok fazla toprak alacak" diyerek, muhtemel barış anlaşmasında Kiev’in avantajlı çıkabileceğini ima etti.

Trump, "Kırım'ın Ukrayna'ya geri verilmesi de, Kiev'in NATO'ya katılması da mümkün değil" dedi.

"ABD ÇATIŞMANIN DIŞINDA"

Trump, ABD'nin çatışmanın doğrudan bir parçası olmadığını vurgulayarak, Washington’un yalnızca sınırlı bir etkiye sahip olduğunu kaydetti. İki liderin de "iyi durumda" olduğunu belirten Trump, savaşın çözümünün yalnızca taraflara bağlı olduğunu söyledi.

"SAVAŞ NATO VE KIRIM YÜZÜNDEN BAŞLADI"

Trump, son açıklamasında savaşın çıkış nedenine dair dikkat çekici ifadeler kullandı:

"Savaş aslında NATO ve Kırım yüzünden başladı. Kırım’ı geri istiyorlardı. Bu, Başkan Obama tarafından belki de gördüğüm en kötü gayrimenkul anlaşmasında verilmiş bir söz değil, verilmiş bir sözdü... Okyanus kıyısındaki mülklerinin büyük bir yüzdesini verdiler."