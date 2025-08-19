Kırım’a ne olacak? Zelenskiy’den dikkat çeken açıklama

Beyaz Saray’da gerçekleştirilen kritik Trump-Zelenskiy zirvesi, Alaska’daki Trump-Putin görüşmesiyle birlikte yeni bir diplomatik dönemin kapısını aralarken, gözler bir kez daha işgal altındaki Kırım’a çevrildi.

Zirve sonrası kameraların karşısına geçen Ukrayna lideri yaptığı açıklamayla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi:

"Kırım da dahil olmak üzere toprak meselesi Putin ile müzakere edilmeye devam edecek."

Zelenskiy, Putin ile henüz tarih netleşmeyen bir görüşmede, Kırım da dahil olmak üzere toprak meselelerinin müzakere edileceğini açıkladı.

ZİRVE ÖNCESİNDE FARKLI KONUŞTU

Zelenskiy ile Beyaz Saray’da bir araya gelmeden hemen önce konuşan Trump "İsterse Rusya ile savaşı anında sona erdirebilir ya da savaşmaya devam edebilir." şeklinde gönderme yaptı. Trump, eski Başkan Barack Obama'nın Kırım'ı tek kurşun atılmadan (Rusya'ya) verdiğini ve buranın artık geri alınamayacağını kaydetti.

Zelenskiy ise Trump’ın “Kırım’dan vazgeçme” yönündeki dolaylı çağrısına açık şekilde karşı çıkmıştı.



“Ukraynalılar, 2022’den sonra Kiev’den, Odesa’dan, Harkiv’den vazgeçmediği gibi, Kırım’dan da asla vazgeçmeyecektir” şeklinde cevap verdi.

ŞİMDİ NE OLACAK? TOPRAK MESELESİ PUTİN İLE MASADA

Zelenskiy, Putin ile henüz tarih netleşmeyen bir görüşmede, Kırım da dahil olmak üzere toprak meselelerinin müzakere edileceğini açıkladı.

“Toprak meselesi Putin ile aramızda kalacak bir konu” diyen Ukrayna lideri, barış için hazır olduklarını ancak bu barışın geçmişte olduğu gibi sahte garantilere dayanmaması gerektiğini belirtti.

“Yıllar önce Kırım’dan vazgeçmeye zorlandık. Putin bunu yeni saldırılar için sıçrama tahtası yaptı” ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN ÜÇLÜ ZİRVE HAMLESİ

Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin ardından, Rusya lideri Vladimir Putin’le de temasa geçtiğini açıkladı. Trump, üçlü bir zirve için hazırlıklara başlandığını ve zirvenin yeri konusunda henüz karar verilmediğini duyurdu.

Zirveye NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya Başbakanı Merz, İtalya Başbakanı Meloni, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Starmer ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb da katıldı.

90 MİLYAR DOLARLIK TEKLİF: GÜVENLİK GARANTİLERİ YOLDA

Zelenskiy, Ukrayna’nın ABD’ye 90 milyar dolarlık silah anlaşması teklif ettiğini duyurdu. Güvenlik garantileri kapsamında hazırlanan anlaşmanın önümüzdeki 10 gün içinde imzalanması bekleniyor.

Ayrıca, Trump’ın savaşta esir düşen asker, gazeteci ve sivillerin “herkes için herkes” formatında takası için devreye gireceği belirtildi.

OVAL OFİS'TE HARİTA: İŞGAL ALTINDAKİ BÖLGELER GÜNDEMDE

Görüşme sırasında Oval Ofis'e, üzerinde işgal altındaki bölgelerin açıkça gösterildiği bir Ukrayna haritası yerleştirildi. Zelenskiy, kontrol edilen bölgeler konusunda bazı fikir ayrılıklarının yaşandığını ancak haritanın sembolik önem taşıdığını kaydetti.

KIRIM'DA PROTESTO: KIRIM RUSYA DEĞİL!

Zelenskiy ile Trump arasındaki zirve öncesi Kırım’da “Sarı Kurdele” eylemi düzenlendi. İşgal altındaki Yevpatoriya, Simferopol ve Sivastopol kentlerinde duvarlara “Kırım Rusya değil, işgal öldürüyor” yazılı broşürler asıldı.

Sarı Kurdele Hareketi, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, “Bir gün mavi ve sarı bayrak Kırım’ın üzerinde tekrar dalgalanacak” mesajını paylaştı.

REFAT ÇUBAROV'DAN SERT TEPKİ: KIRIM'I VERMEK KIRIM TATARLARINI ÖLDÜRMEKTİR

Ukrayna Parlamentosu Milletvekili ve Kırım Tatar halkının önde gelen ismi Refat Çubarov, toprak tavizlerine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: