Meloni’den zirvede olay hareket! Almanya Başbakanı konuşurken gözlerini devirdi

Beyaz Saray’daki tarihi zirvede, kameralar bu kez sözlerden çok mimiklere odaklandı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in konuşması sırasında verdiği tepki sosyal medyanın gündemine oturdu.

MERZ'İN ATEŞKES ÇAĞRISI SIRASINDA GÖZLERİNİ DEVİRDİ, DÜNYA KONUŞTU!

Beyaz Saray'daki zirvede Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in konuşması sırasında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin gözlerini devirmesi, kameralarca kaydedildi.

O an, sosyal medyada kısa sürede viral olurken, çok sayıda kullanıcı “Meloni barış istiyor, oyalama değil” yorumunda bulundu.

TRUMP'IN ŞAKASINA GÜLDÜ, SONRA YİNE GÖZLERİNİ DEVİRDİ

Meloni’nin mimikleri sadece Merz ile sınırlı kalmadı. Aynı toplantı sırasında ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı şakaya önce gülerek karşılık veren Meloni, hemen ardından gözlerini devirmesiyle yine sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

'BARIŞ İÇİN BİRLİK' MESAJI VERDİ

Meloni, toplantı sırasında “Ukrayna'nın yanındayız. Barışa ulaşmak ve adaleti sağlamak istiyorsak bunu birlik içinde yapmalıyız” ifadelerini kullandı. Meloni’nin, ABD Başkanı Donald Trump’a hitaben yaptığı bu açıklama, liderler arasında öne çıkan konuşmalardan biri oldu.

'NAMASTE' SELAMLAMASI DA DİKKAT ÇEKTİ

Meloni'nin toplantıya gelişinde ABD Protokol Şefi Monica Crowley’i, geleneksel Hint selamlaması olan ‘namaste’ ile karşılaması da kameralara yansıdı. Benzer selamlaşmaları daha önce de G7 zirvesinde gerçekleştiren Meloni’nin bu jesti, sosyal medyada olumlu yorumlar aldı.