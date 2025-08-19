Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Meloni’den zirvede olay hareket! Almanya Başbakanı konuşurken gözlerini devirdi

Meloni’den zirvede olay hareket! Almanya Başbakanı konuşurken gözlerini devirdi

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Meloni’den zirvede olay hareket! Almanya Başbakanı konuşurken gözlerini devirdi
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Beyaz Saray’da düzenlenen çok taraflı zirvede Almanya Başbakanı Friedrich Merz konuşurken, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin gözlerini devirmesi büyük yankı uyandırdı. Saniyeler içinde kayda alınan bu mimik, sosyal medyada viral oldu.

Beyaz Saray’daki tarihi zirvede, kameralar bu kez sözlerden çok mimiklere odaklandı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in konuşması sırasında verdiği tepki sosyal medyanın gündemine oturdu.

Meloni’den zirvede olay hareket! Almanya Başbakanı konuşurken gözlerini devirdi - 1. Resim

MERZ'İN ATEŞKES ÇAĞRISI SIRASINDA GÖZLERİNİ DEVİRDİ, DÜNYA KONUŞTU!

Beyaz Saray'daki zirvede Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in konuşması sırasında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin gözlerini devirmesi, kameralarca kaydedildi.

O an, sosyal medyada kısa sürede viral olurken, çok sayıda kullanıcı “Meloni barış istiyor, oyalama değil” yorumunda bulundu.

TRUMP'IN ŞAKASINA GÜLDÜ, SONRA YİNE GÖZLERİNİ DEVİRDİ

Meloni’nin mimikleri sadece Merz ile sınırlı kalmadı. Aynı toplantı sırasında ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı şakaya önce gülerek karşılık veren Meloni, hemen ardından gözlerini devirmesiyle yine sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

'BARIŞ İÇİN BİRLİK' MESAJI VERDİ

Meloni, toplantı sırasında “Ukrayna'nın yanındayız. Barışa ulaşmak ve adaleti sağlamak istiyorsak bunu birlik içinde yapmalıyız” ifadelerini kullandı. Meloni’nin, ABD Başkanı Donald Trump’a hitaben yaptığı bu açıklama, liderler arasında öne çıkan konuşmalardan biri oldu.

'NAMASTE' SELAMLAMASI DA DİKKAT ÇEKTİ

Meloni'nin toplantıya gelişinde ABD Protokol Şefi Monica Crowley’i, geleneksel Hint selamlaması olan ‘namaste’ ile karşılaması da kameralara yansıdı. Benzer selamlaşmaları daha önce de G7 zirvesinde gerçekleştiren Meloni’nin bu jesti, sosyal medyada olumlu yorumlar aldı.

Kaynak: Dış Haberler
Anne babalar okul alışverişlerinde dikkat! Bu ibareler yoksa sakın almayınTarihi kalenin derinlerine iniliyor! Malazgirt'in tarihi aydınlanacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yunanistan Lozan'ı yine çiğnedi! Türklere yönelik sistematik asimilasyon politikası devrede - DünyaYunanistan Lozan'ı yine çiğnedi!Trump ortaya attı, Putin kabul etti: Barış masası için geri sayım! - DünyaTrump ortaya attı, Putin kabul etti6 yıllık çalışma gerçeği ortaya çıkardı! Turist buldu, yetkililer doğruladı: Tam 100 milyon yıllık - Dünya6 yıllık çalışma sonlandı! Turist buldu, yetkililer doğruladı: Tam 100 milyon yıllıkBeyaz Saray'da ortalığı karıştıran fotoğraf! Sosyal medya çalkalandı, Ukraynalı yetkililer gerçeği açıkladı - DünyaSosyal medya çalkalandı, gerçek ortaya çıktıJapon Savunma Bakanı Nakatani Bayraktar TB2’yi yerinde inceleyecek! Tarihi ziyaret dünya basınında - DünyaJaponya’dan Baykar’a kritik ziyaret!Güney Kore'de demiryolu faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı var - DünyaDemiryolu faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Sonraki Haber Yükleniyor...